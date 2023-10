Roma, catastrofe dall’Arabia | CR7 ti soffia il gioiello, Mourinho è una furia

Sirene arabe per la Roma, il giocatore è nel mirino della squadra di Cristiano Ronaldo e potrebbe salutare già a gennaio i giallorossi.

Terza stagione sulla panchina della Roma per José Mourinho. Dopo due sesti posti di fila in campionato e due finali europee, per Mou l’asticella si è alzata, con l’obiettivo di ripetere l’importante cammino compiuto in campo internazionale ma allo stesso tempo di puntare al quarto posto che consentirebbe ai giallorossi di qualificarsi per la prossima Champions.

Nonostante questi buoni auspici l’inizio di campionato è stato al di sotto delle aspettative, con soli otto punti conquistati in sette partite. La vittoria contro il Frosinone ha rasserenato gli animi ma l’allenatore portoghese sa di non poter sbagliare di nuovo.

Il rischio di un esonero è da mettere in preventivo e in ogni caso difficilmente la sua avventura nella Capitale continuerà dopo quest’anno, con la Roma che aprirà così un nuovo ciclo, con una rosa che sarà costruita in base alle indicazioni del nuovo tecnico.

Il forte legame con la tifoseria e la squadra che è dalla sua parte sono stati i due motivi che lo hanno spinto a rinunciare a un’offerta economicamente da capogiro proveniente dall’Arabia quest’estate, ma non potrebbe essere dello stesso avviso un suo giocatore.

Bryan Cristante nel mirino dell’Al Nassr, possibile cessione a gennaio

Stiamo parlando di Bryan Cristante, tra le poche note positive di questo inizio di stagione. Il centrocampista, adattato nel ruolo di difensore centrale a causa dell’infortunio di Smalling, è anche andato a segno contro l’Empoli.

Il giocatore della Nazionale italiana è tra i possibili indiziati per rinforzare la mediana dell’Al Nassr, squadra della Saudi Pro League in cui milita anche Cristiano Ronaldo. Per lui la possibilità di un ingaggio ben superiore rispetto a quello che percepisce a Roma.

Una decisione delicata, sia per il giocatore che per la Roma

Nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine e Cristante fosse ceduto già nel mercato di gennaio, per la società giallorossa sarebbe un altro problema da risolvere, anche considerando alcuni giocatori che non saranno a disposizione di Mourinho a causa della Coppa d’Africa.

Bryan si trova di fronte a un bivio, arrivato anche al giro di boa della sua carriera. Da un lato la possibilità di avere un’entrata economica enorme, dall’altra il rischio di perdere un posto in Nazionale e non essere convocato per i prossimi Europei previsti per giugno in Germania.