Clamoroso: aveva rescisso e nessuno lo sapeva | L’ex allenatore del Milan nel dimenticatoio

L’ex allenatore del Milan aveva rescisso da poco il contratto, ma nessuno lo sapeva a causa del mancato comunicato.

Il Milan è in vetta nell’attuale Serie A, grazie alle sei vittorie su sette partite disputate. Un ruolino di marcia importante, con il passo tenuto solo dai cugini dell’Inter. Potrebbero essere proprio le due milanesi a contendersi la vittoria dello Scudetto, anche se non vanno sottovalutate né la Juventus né il Napoli che seguono a quattro lunghezze di distanza e che proveranno a dare filo da torcere alle rivali sino alla fine.

Una rivoluzione in estate per i rossoneri che hanno acquistato più di dieci giocatori e cambiato il proprio assetto di gioco, con il cambio di modulo e il passaggio a un tridente d’attacco che punta sulla fantasia degli esterni, da Leao a Pulisic, e alla freddezza in area di rigore del numero 9 Oliver Giroud.

Tanti cambi anche a centrocampo, con l’addio di Sandro Tonali che ha consentito alla dirigenza di avere la liquidità sufficiente per poter ingaggiare prospetti di assoluto talento, pronti alla definitiva esplosione a Milano.

Con Stefano Pioli il Milan è tornato ai fasti di un tempo, alla vittoria del campionato dopo un decennio e a essere protagonista pure in Champions League dove ha raggiunto la semifinale nella scorsa stagione. Finalmente i tifosi sono tornati a vedere in campo una squadra competitiva dopo anni difficili, tra rose non all’altezza e molti esoneri.

Marco Giampaolo rescinde dalla Sampdoria, per l’ex Milan la fine di un capitolo

Uno di questi è stato Marco Giampaolo. Arrivato con molte aspettative sulla panchina del “Diavolo“, è stato allontanato dopo poche partite a causa di un rendimento da metà classifica e un gioco che non ingranava.

Dopo è stato ingaggiato dalla Sampdoria del patron Ferrero e l’epilogo è stato lo stesso. Il suo contratto con i blucerchiati scade però a giugno 2024 ma è stato rescisso a inizio settembre, stando a quanto riporta Telenord, e questo ha consentito al club di Genova di risparmiare circa 3 milioni di euro lordi, considerando anche lo staff tecnico.

La Samp penultima in B, Giampaolo in cerca di una nuova panchina

L’allenatore ha deciso di andare incontro alle necessità economiche del club e adesso è tornato sul mercato e potrà valutare nuove possibilità.

Intanto la Sampdoria è al penultimo posto in Serie B, con soli tre punti in classifica. Andrea Pirlo potrebbe avere vita calcistica sulla panchina doriana molto breve.