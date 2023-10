Lotito, la lite con Sarri divampa | Volano gli stracci, pronta una vecchia conoscenza a sostituirlo

Tira una brutta aria in casa Lazio: la sfida col Celtic di stasera sarà decisiva per il futuro di Sarri. Lotito ha già pronto il sostituto.

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe finire molto presto. Claudio Lotito sembrerebbe ormai stanco del suo allenatore che, visto anche l’avvio altalenante di questo primo scorcio di stagione, sembrerebbe avere le ore contate.

I biancocelesti sono sedicesimi in classifica in Serie A con appena sette punti conquistati dopo sette giornate, a soli quattro punti di distanza dal terzultimo posto della Salernitana. Sette partite, di cui quattro perse, che hanno indispettito e non poco i tifosi, che ora aspettano con trepidazione una grande reazione da parte di Luis Alberto e compagni.

Una reazione che dovrà arrivare già questa sera, in quel di Glasgow, contro il Celtic di Brendan Rodgers, in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il pareggio contro l’Atletico Madrid della prima uscita ha fatto vedere come la Lazio possa sicuramente dire la sua in campo europeo, ma occorre una svolta e occorre subito.

Un successo in terra d’Albione porterebbe una ventata d’aria fresca dalle parti di Formello, con Maurizio Sarri che potrebbe ritrovare un po’ di serenità prima di dedicarsi alla delicata sfida di domenica pomeriggio che vedrà i suoi ragazzi ospitare, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Lotito non ne può più: scatta la ricerca del sostituto

La sfida di questa sera contro gli scozzesi del Celtic dirà sicuramente molto del futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Una disfatta sul campo del Celtic Park metterebbe, infatti, quasi sicuramente fine alla avventura dell’ex tecnico di Juventus e Chelsea alla guida dei biancocelesti.

Stando infatti a quanto riferito da Il Messaggero, il presidente Lotito avrebbe avuto un’accesa lite con il suo allenatore in seguito alla quale sarebbe venuta alla luce la volontà del numero uno dei capitolini di volersi privare quanto prima del classe ’59 nato a Napoli il quale, arrivato in terra laziale appena due anni fa, pare avere già le valigie in mano.

Lazio, idea Tudor se salta Sarri

L’esperienza di Maurizio Sarri alla Lazio, come detto, sembra avere le ore contate. Lotito non ne può più del 64enne toscano e starebbe sondando il terreno per un nuovo allenatore a cui affidare la guida della sua squadra. Tanti i nomi presi in esame in queste ore, tra questi, anche quello di Igor Tudor.

Rimasto senza squadra dopo l’addio all’Olympique Marsiglia dello scorso giugno, l’ex allenatore, tra le altre, di Udinese ed Hellas Verona, sembrerebbe infatti essere la prima scelta della società capitolina, la quale starebbe solo attendendo di conoscere il risultato di Celtic-Lazio di questa sera prima di procedere al cambio allenatore.