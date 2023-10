Arnautovic, permanenza a rischio | Ausilio ha agganciato il nuovo bomber, lo prende gratis

Arnautovic, al momento infortunato, è a rischio permanenza, tanto che Ausilio ha già individuato il profilo giusto per sostituirlo.

Convincente vittoria per l’Inter nel secondo impegno del girone di Champions League. A San Siro sconfitto il Benfica grazie alla rete di Marcus Thuram. La gara è stata dominata dai nerazzurri, specialmente nella seconda frazione di gioco, con Lautaro Martinez che ha colto due legni e si è trovato di fronte un Trubin in stato di grazia, autore di almeno tre grandi interventi che hanno impedito ai padroni di casa di aumentare il passivo e chiudere la partita.

Adesso la squadra di Simone Inzaghi è prima in un girone sulla carta molto equilibrato, che vede protagoniste anche la Real Sociedad e il Salisburgo, prossimo avversario dei nerazzurri. La fiducia da parte dell’ambiente è massima.

In campionato invece l’Inter è in testa alla classifica insieme ai cugini del Milan e la sconfitta inaspettata di una settimana fa in casa contro il Sassuolo è stata subito dimenticata con la roboante vittoria di Salerno.

In questo clima di entusiasmo, la grana che deve affrontare la società riguarda il ruolo del centravanti: se Lautaro e Thuram rappresentano una coppia ben assortita e che sta facendo grandi cose, le riserve latitano e provocheranno possibili straordinari per i due bomber.

Arnautovic infortunato, la società alla ricerca di un sostituto

Arnautovic è rimasto infortunato sul campo dell’Empoli e sarà fuori per quasi due mesi. Per l’attaccante austriaco una distorsione muscolare. In rosa resta solo Alexis Sanchez che contro il Benfica ha ben figurato quando è entrato in campo ma non garantisce una continuità di prestazioni e di reti degne di nota.

Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo per consegnare a Simone Inzaghi un’altra punta che possa far rifiatare la coppia titolare e il profilo individuato è quello di Mehdi Taremi, centravanti del Porto e in scadenza di contratto a giugno 2024.

Taremi possibile opzione sul mercato, la dirigenza sta studiando il da farsi

La punta classe 1991 iraniana ha giocato da titolare nell’ultimo impegno di campionato, che ha visto il Porto essere sconfitto nel big match della Liga Portoghese proprio dal Benfica.

La rete decisiva è stata siglata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, cioè Angel Di Maria, che si è accasato dai lusitani dopo un anno alla Juventus.