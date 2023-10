Giroud, nessuna gratitudine per te | Disastro con l’attaccante, futuro lontano da Milano

Clamoroso retroscena di mercato: Giroud e quell’affare saltato all’ultimo. Il Milan si mangia ancora le mani. Poteva essere, ma non è stato.

Il pareggio a reti bianche della prima giornata contro il Newcastle dell’ex Tonali aleggia ancora amaramente nella testa del Milan di Stefano Pioli che, nonostante una partita dominata dal primo all’ultimo minuto, si è dovuto accontentare di un solo punto.

Un punto, frutto delle tante occasioni sprecate davanti a Pope, al quale Giroud e compagni proveranno ad aggiungerne tre stasera vincendo la sfida del Signal Iduna Park contro il il Borussia Dortmund di Edin Terzic. Proprio l’attaccante francese, che lo scorso 30 settembre ha spento 37 candeline, sarà chiamato a fare la sua parte nel match contro i gialloneri.

Un match che, vista l’assenza di un degno sostituto (Jovic ancora non pervenuto), può considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio tour de force per l’ex centravanti di Arsenal e Chelsea. Pioli punta fortemente sul classe ’86, ma occorre un sostituto che di tanto in tanto lo faccia rifiatare.

Gli uomini di mercato rossoneri hanno già qualche nome annotato sul taccuino in vista di gennaio, ma bisognerà aspettare ovviamente l’apertura invernale delle trattative prima di procedere. I tifosi e il Milan in generale sperano che Jovic torni quanto prima in condizione per dare una mano alla causa, ma fino ad allora spetterà a Giroud, insieme a Leao, farsi carico dell’attacco meneghino.

Contro il Borussia tocca ancora a Giroud guidare l’attacco

Come detto in occasione della sfida tra il Borussia Dortmund e il suo Milan, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, spetterà a Olivier Giroud riempire l’area di rigore avversaria e provare a segnare gol pesanti che permettano al Diavolo di tornare a casa con l’intera posta in palio.

Un Giroud che, nonostante i 37 anni appena compiuti, sembra essere in splendida forma. Una splendida forma confermata dai quattro gol in sei partite di campionato disputate e dal fatto di essere stato lasciato fuori da Stefano Pioli solo in occasione della sfida vinta a Cagliari lo scorso 27 settembre.

Piace Openda, ma la clausola blocca tutto: il Lipsia vuole 80 milioni

Tra i vari nomi che gli uomini di mercato rossoneri starebbero esaminando in vista di gennaio, c’è sicuramente quello di Lois Openda del Lipsia. L’attaccante classe 2000 di proprietà del club tedesco sarebbe infatti stato valutato positivamente da Stefano Pioli, il quale avrebbe già detto sì alla possibilità di intavolare una trattativa per farne il vice Giroud.

Una trattativa che, tuttavia, pare fortemente ostacolata dalla clausola da 80 milioni di euro che la società biancorossa ha inserito nel contratto del calciatore belga. Tale cifra risulta infatti, almeno per ora, fuori portata per le casse del Milan il quale, supponiamo, virerà molto presto su altri profili economicamente più alla portata. Olivier è costretto dunque a fare gli straordinari anche per questa stagione.