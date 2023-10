Lo ha confidato a Messi in persona | L’Inter prepara il contratto a un Pallone d’Oro

L’Inter si prepara ad accogliere il forte Pallone d’Oro, contatti avviatissimi con l’entourage: i tifosi fremono all’idea.

Avere in squadra un giocatore o più giocatori che nel proprio palmares personale possono contare almeno un Pallone d’Oro, è sicuramente il sogno di ogni allenatore. Giocatori, leader in campo, capaci di caricarsi una squadra sulle spalle e condurla al successo a suon di gol, assist e ottime prestazioni.

Giocatori come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema e Luka Modric i quali, negli ultimi anni, hanno fatto le fortune di Real Madrid e Barcellona. Solo uno di questi ha deciso di resistere ai faraonici ingaggi provenienti da Stati Uniti e Arabia Saudita, per restare nel calcio che conta, al servizio del Real Madrid di Carlo Ancelotti fino al termine naturale del suo contratto, fissato al 30 giugno 2024.

Parliamo ovviamente di Luka Modric che, sebbene la carta d’identità dica 38 anni, pare ancora più che in grado di dire la sua nel calcio del vecchio continente. Un calciatore, l’ex Tottenham, sul quale stanno già mettendo gli occhi moltissime squadre, tra le quali, ovviamente, quelle arabe e statunitensi che, potendo contare su un’elevata disponibilità economica, proveranno a tentare l’asso croato la prossima estate.

Ovviamente la differenza, alla fine, la farà la volontà del classe ’85 nato a Zara che potrebbe sì decidere di andare a svernare in campionati meno competitivi, ma anche di restare in Europa per accasarsi a una squadra in grado di proporgli un progetto avvincente all’altezza del suo palmares.

Modric, quante big sul croato: piace anche in Serie A

Per ogni società, accaparrarsi un talento cristallino come Luka Modric, nonostante i 38 anni appena compiuti, significherebbe mettere a disposizione del proprio allenatore un giocatore tanto duttile quanto leader in grado di tenere unito un gruppo e farsi sentire in campo.

Una guida per i più giovani, nonché un punto di riferimento per tutti: sono queste le caratteristiche che faranno dell’attuale numero 10 del Real Madrid uno dei profili più ricercati la prossima estate. Molte squadre sono pronte a darsi battaglia per accaparrarselo, tra queste, ovviamente anche le big della nostra Serie A, Inter, Juventus e Milan.

Messi chiede, Beckham si mette all’opera

Passato dal Paris Saint Germain, dopo una vita con la maglia del Barcellona addosso, Lionel Messi è, da qualche mese a questa parte, la nuova stella dell’Inter Miami di David Beckham. Una squadra, quella guidata dall’ex Manchester United e Real Madrid che, sebbene in difficoltà nella Eastern Conference della Major League Soccer, ha acquisito grande risonanza a livello nazionale e mondiale proprio grazie all’arrivo dell’argentino.

L’ex Spy Boy, su consiglio del classe ’87 di Rosario, starebbe già sondando il terreno per alcuni giocatori di livello internazionale che farebbero più che comodo all’allenatore, Gerardo Martino. Giocatori come Luka Modric che, in scadenza a giugno 2024 col Real Madrid, potrebbe accasarsi a parametro zero al club di Miami la prossima estate.