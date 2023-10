Cataclisma a Torino, si fanno male in 4 | Nel derby giocano i ragazzini

Juventus-Torino – Foto ANSA – Dotsport.it

Il derby di Torino è alle porte, ma quante defezioni: sabato pomeriggio scenderà in campo più di qualche giocatore della primavera.

Il pareggio contro l’Atalanta di due giorni fa ha rallentato, seppur di poco, la corsa al primo posto della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver battuto il Lecce nel turno infrasettimanale, ha dovuto fare i conti con una squadra di ben altra caratura che ha fatto emergere gli ormai noti problemi di gioco della formazione bianconera.

Una formazione che, senza impegni infrasettimanali legati alle coppe europee, si trova attualmente in terza posizione, a quota 14 punti (in coabitazione con Napoli e Fiorentina), a meno quattro dalla testa della classifica occupata dall’Inter di Simone Inzaghi e dal Milan di Stefano Pioli, entrambe appaiate a 18 punti.

Un rendimento, quello di Danilo e compagni, a tratti altalenante, sul quale Massimiliano Allegri sta lavorando per far sì che la squadra, priva chissà per quanto di quel Paul Pogba che avrebbe fatto sicuramente comodo alla causa, ritrovi subito la vittoria a partire già da sabato pomeriggio, quando sul terreno dell’Allianz Stadium arriverà l’incerottato Torino di Ivan Juric, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche di ieri sera contro l’Hellas Verona.

Una sfida che i granata proveranno ovviamente a vincere per portare a casa un successo che, escludendo quello casalingo dell’aprile 2015, manca in “casa” dei cugini zebrati addirittura dall’1-2, firmato da una doppietta di Rizzitelli, del 9 aprile 1995.

28 anni fa l’ultimo successo “esterno” nel derby

Come anticipato poc’anzi, il Torino non batte la Juventus da ben otto anni. Era infatti il 26 aprile 2015 quando, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, oggi Stadio Olimpico Grande Toriro, la formazione guidata al tempo da Gian Piero Ventura sconfisse in rimonta gli uomini di Max Allegri grazie alle reti di Fabio Quagliarella e Matteo Darmian.

Un successo, quello, rimasto però isolato, visto che da allora i granata non sono più riusciti nell’impresa di battere gli acerrimi rivali cittadini i quali, volendo prendere in considerazione le gare giocate in casa da calendario, non perdono contro il Toro addirittura da 28 anni, precisamente dal 9 aprile 1995.

Juric ha gli uomini contati: sabato spazio a un giovanissimo

Se da un lato c’è una Juventus che, nonostante un gioco privo di idee e spunti, occupa attualmente il terzo posto in classifica, a meno quattro da Inter e Milan, dall’altro c’è un Torino che, sebbene tranquillo a centro classifica, deve fare i conti con una lista d’infortuni sempre più lunga. Infatti ieri sera, durante il match interno contro l’Hellas Verona di Marco Baroni, nella lista ci è finito anche Saba Sazonov, costretto al cambio al 27′ del primo tempo per un problema muscolare.

Uno stop, quello del difensore georgiano, che si aggiunge a quelli ormai datati di Djidji, Zima e Buongiorno. Contro la Vecchia Signora quindi, il tecnico croato dei granata potrebbe decidere di dare spazio al giovane difensore della primavera, Ange N’guessan.