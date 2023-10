Frattesi, la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere | Indiscrezione confermata

Il centrocampista ex Sassuolo, alle prese con un problema muscolare, è stato uno dei grandi acquisti della sessione estiva di calciomercato italiana.

Milan, Inter, Roma, Juventus e alcune squadre in Premier League. In estate, soprattutto durante la prima parte del calciomercato estivo, Davide Frattesi è stato uno dei calciatori più chiacchierati e più ambiti. Tra trattative vere e proprie e semplici indiscrezioni, infatti, il suo nome è stato accostato a tante squadre, soprattutto le big del nostro campionato, ma non solo.

A giugno, senza usare mezzi termini, il centrocampista cresciuto nel vivaio della Roma, disse di non volersi trasferire all’estero e di avere già in mente in quale squadra avrebbe voluto giocare. Quel club era l’Inter che, dopo una trattativa con il Sassuolo, a luglio lo porta a Milano con la formula del prestito oneroso di sei milioni più un obbligo di riscatto, da esercitare nel corso della prossima estate, fissato a 25 milioni di euro.

Una cifra importante che lo fa diventare uno dei calciatori più attesi nella nuova stagione. Una nuova stagione che per lui per ora si può descrivere con un doppio lato della medaglia: da una parte, infatti, c’è il poco spazio che sta trovando nell’Inter, soprattutto nell’undici titolare, dall’altra ci sono l’emozione del gol nel derby e la splendida doppietta in Nazionale contro l’Ucraina a San Siro.

Per Simone Inzaghi nel ruolo di mezzala della sua Inter i titolari sono Barella e Henrikh Mkhitaryan. Frattesi, però, in ottica turnover gioca tanto e dopo essere subentrato nel derby fa vedere tutto il suo spirito nerazzurro, prima litigando con Leao e sbeffeggiandolo per le quattro reti (poi diventate cinque) subite dal Milan e poi segnando il quinto gol e togliendosi la maglia sotto i suoi tifosi.

Frattesi, gioie e dolori

Pochi giorni prima, come detto, c’era stata la grande prestazione con la maglia azzurra e la doppietta che aveva steso l’Ucraina e aveva fatto diventare Frattesi l’eroe di San Siro, il suo nuovo stadio. Dopo il derby, però, le cose non vanno benissimo.

Frattesi gioca ad Empoli, ma non incide e poi vede la sua Inter perdere la prima partita stagionale in casa contro il Sassuolo, sua ex squadra. Il centrocampista accusa un guaio muscolare ed è costretto a saltare le successive gare.

Inter, vicinissima la definizione dell’accordo

Oltre a questo, però, c’è un’altra notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, che potrebbe non essere troppo positiva per il centrocampista ex Sassuolo. Secondo quanto riporta la rosea, infatti, sono in stato avanzatissimo e vicini alla chiusura, le trattative che porterebbero al rinnovo di Henrikh Mkhitaryan con il club nerazzurro.

Stando alle ultime indiscrezioni il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto biennale nonostante i 35 anni del centrocampista armeno, e confermare i 3.5 milioni netti a stagione. Mkhitaryan potrebbe quindi presto rinnovare il suo contratto con l’Inter.