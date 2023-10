Milan, catastrofe dalla Premier | Offerta mostruosa per l’attaccante, era irrifiutabile

Il Milan è messo alle strette di fronte a un’offerta importante che proviene dalla Premier League. Ora l’attaccante è più lontano da Milano.

Milan in ripresa dopo le tre vittorie consecutive in campionato con cui i rossoneri hanno dimenticato la pesante sconfitta subita nel derby con l’Inter. Testa della classifica di nuovo agguantata, con le milanesi che sono già in fuga dato che le inseguitrici, nella fattispecie il Napoli e la Juventus, sono distanti quattro lunghezze. Verona, Cagliari e Lazio sono state le ultime tre vittime dei rossoneri che le hanno battute mostrando anche ottimi sprazzi di gioco.

Se nelle prime partite l’attacco aveva visto in campo gli stessi interpreti, con il tridente formato da Rafael Leao, Olivier Giroud e il nuovo acquisto Pulisic, proveniente dal Chelsea e già protagonista con prestazioni degne di nota, il turnover ha portato gli effetti sperati.

In particolare è in crescita Okafor, punta acquistata dal Salisburgo che è andato a segno nelle ultime due partite, dimostrando di essere una valida alternativa a Giroud, attaccante che dà garanzie ma che non può giocare sempre, data l’età.

Chukwueze, arrivato dal Villarreal, ancora non si è integrato con il resto dei compagni. Da lui Stefano Pioli si aspetta molto ma per fortuna altri giocatori consentiranno all’attaccante africano di prendere confidenza con la Serie A.

Ekitike, il Milan non molla la presa ma la concorrenza è spietata

Stando a quanto riportato da L’Equipe, Hugo Ekitike continua a essere nel mirino del Milan, che potrebbe tentare l’affondo nel mercato di gennaio. Sul giovane centravanti del PSG le difficoltà arriverebbero dal forte interesse dalla Premier League, soprattutto da club come Wolverhampton, West Ham ed Everton.

I rossoneri stanno pensando però di avanzare un’offerta, puntando sulla volontà del giocatore di avere più spazio, e dato l’inserimento ancora da valutare di Luka Jovic, prelevato dalla Fiorentina ma attualmente infortunato.

Il Milan pronto per la Champions League, delicata trasferta in Germania

Dopo aver agganciato i cugini dell’Inter in Serie A, il Milan si prepara per il secondo impegno nel complicato girone di Champions League. Il pari in casa all’esordio contro il Newcastle ha mostrato una squadra in grado di creare molte occasioni.

Arriva adesso la delicata trasferta di Dortmund contro un Borussia che deve riscattare la sconfitta di Parigi contro il PSG. Stefano Pioli proverà a portare a casa i tre punti in uno stadio tra i più caldi d’Europa e contro i vice-campioni della scorsa Bundesliga.