Lazio, ceduto l’attaccante per quattro spicci | Se ne va all’Arsenal, i tifosi sono infuriati

Dalla Lazio all’Arsenal, l’attaccante lascia i biancocelesti per pochi milioni e adesso è protagonista in Premier.

L’esperienza di Igli Tare come direttore sportivo della Lazio si può definire più che positiva. Tante le intuizioni che si sono verificate vincenti sul mercato, da Milinkovic Savic a Luis Alberto, due giocatori che hanno apportato tanta qualità al centrocampo biancoceleste e che si sono imposti tra i migliori nel loro reparto non solo d’Italia ma d’Europa.

Non sempre però gli acquisti si sono espressi al meglio. Basti pensare al difensore Vavro, arrivato a Formello con la speranza che potesse diventare il perno del reparto arretrato della Lazio e poi soggetto misterioso che ha visto molto poco il terreno di gioco.

Altro caso eclatante è quello di Muriqi che non si è mai imposto come centravanti e che poi ha trovato fortuna in Liga, segnando anche di recente al Barcellona, e diventando l’idolo della tifoseria del Maiorca.

In generale la gestione della rosa si è sempre contraddistinta, rispetto anche alle rivali, per la capacità di confermare i top player e investire con alcuni acquisti mirati, senza compiere una vera e propria rivoluzione.

Pedro Neto, da meteora della Lazio a giocatore di qualità in Premier

Nel 2019 è stato ceduto per poco più di 10 milioni Pedro Neto, fantasista che non aveva trovato molto spazio all’interno della rosa dell’allora allenatore Simone Inzaghi. La Lazio lo aveva lasciato partire senza troppi problemi.

Nessuno avrebbe però immaginato che il giocatore si sarebbe poi fatto notare in Premier League. Adesso milita nel Wolverhampton e nella scorsa giornata di campionato ha segnato al Manchester City contribuendo alla vittoria per 2 a 1. Adesso il suo valore di mercato è di almeno 30 milioni ed è finito nel mirino dell’Arsenal.

La Lazio e un inizio tra alti e bassi in campionato

Sette punti in altrettante partite. L’inizio di campionato della Lazio è ben diverso rispetto a quello della passata stagione, conclusa al secondo posto in classifica. La partenza di Milinkovic Savic risulta essere molto pesante e i nuovi arrivi necessitano tempo per integrarsi.

Il centrocampo è stato in larga parte modificato, con l’arrivo di Kamada, Guendouzi e Rovella, giocatori di assoluta prospettiva. In attacco Ciro Immobile continua a essere l’unico terminale offensivo. Maurizio Sarri è chiamato a risalire la china e l’impegno della Champions League non aiuta a concentrarsi sulla Serie A.