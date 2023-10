Roma, un altro colpo di scena | Ufficiale la firma sul contratto, può giocare subito

Rinforzo per la Roma, ha già firmato il contratto e mister Josè Mourinho lo può schierare da subito: domenica la prima convocazione.

Sospiro di sollievo in casa Roma. La vittoria contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato pone fine a una settimana molto complicata, culminata con la sonora sconfitta subita a Genova con la contestazione della piazza e l’allarmismo della società, tanto da ipotizzare un esonero dell’allenatore José Mourinho in caso di mancati tre punti contro i ciociari nel derby laziale.

Le note positive sono diverse. Partiamo dalla fase difensiva: era importante mantenere la porta inviolata dopo avere subito quattro reti nella partita precedente. L’assenza di Smalling continua a farsi sentire, con Cristante riadattato come centrale di difesa e N’Dicka che necessita di ulteriore tempo per inserirsi negli schemi.

Il gioco della squadra invece è nelle mani della coppia di attaccanti, che continua a trovarsi a proprio agio. Romelu Lukaku è andato di nuovo a segno e ha mostrato un certo feeling con Dybala, autore dell’assist per entrambi le reti giallorosse.

Il centrocampo ha puntato più alla copertura che alla costruzione, lasciando alle punte il compito di creare occasioni pericolose. Questo ha consentito al Frosinone di restare in partita fino a pochi minuti dalla conclusione, quando capitan Pellegrini ha siglato la sua prima rete stagionale.

La Roma e i tanti impegni stagionali, un nuovo giocatore per Mourinho

La scorsa stagione la Roma è arrivata in fondo all’Europa League e il percorso internazionale ha avuto delle ripercussioni sull’andamento della squadra in campionato, con il sesto posto finale. José Mourinho ha obbligato i titolarissimi agli straordinari, consapevole di non avere seconde linee all’altezza.

Il mercato ha consentito di allargare la rosa ma le condizioni fisiche di alcuni sono da testare e gli infortuni preoccupano. Per questo motivo Joao Costa, esterno della Primavera, ha posto la sua firma sul primo contratto da professionista ed è stato convocato da Mourinho nell’ultima partita.

Vittoria scaccia crisi contro il Frosinone ma ora serve continuità

Ci si aspettava molto di più dalla Roma in questo inizio di campionato. Otto punti in sette partite sono un bottino magro che non soddisfa né la società, che punta al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League, né la tifoseria.

La vittoria contro il Frosinone ha momentaneamente allentato la tensione e le critiche rivolte alla squadra ma è necessario piazzare un filotto di risultati utili per risalire la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni.