Mou, hai le ore contate | Si è già liberato il sostituto, panchina ribaltata

La panchina di José Mourinho traballa e gli ultimi sviluppi non lo aiutano: il sostituto si è liberato ed è pronto a subentrare.

5 punti in sei partite. Il peggior inizio degli ultimi venti anni per la Roma in Serie A. Questo il bilancio disastroso dell’andamento stagionale dei giallorossi, reduci dalla sonora sconfitta per 4 a 1 subita a Genova contro la neopromossa di Alberto Gilardino che ha approfittato della fragilità difensiva degli avversari per chiudere nel finale che era rimasta in equilibrio fino alla metà del secondo tempo.

La larga vittoria contro l’Empoli allo Stadio Olimpico è stata illusoria e l’unica gioia per una tifoseria esigente e che sperava in un rendimento ben diverso, anche dopo un calciomercato che aveva visto l’approdo a Trigoria di giocatori importanti.

Tanti parametri zero che Tiago Pinto è riuscito a bloccare e a convincere a firmare, alcuni dei quali con condizioni fisiche da registrare, ma con una caratura internazionale e un’esperienza tale da apportare alla rosa un salto di qualità.

Romelu Lukaku, in particolare, si è subito integrato segnando in tre delle quattro gare in cui è sceso in campo da titolare, a testimonianza del notevole contributo che può dare alla sua nuova squadra, chiamata adesso a risalire la china in classifica.

Josè Mourinho a rischio esonero, il possibile sostituto

Sul banco degli imputati soprattutto il tecnico portoghese José Mourinho che rischia l’esonero e che si gioca tutto in questa settimana che vedrà la Roma impegnata anche nel girone di Europa League.

Intanto come possibile sostituto si è liberato Jorge Sampaoli, appena esonerato dal Flamengo, un profilo gradito alla dirigenza romanista e che potrebbe garantire quel carisma che serve per guidare un gruppo che ha bisogno di svoltare.

Antonio Conte altro indiziato alla panchina della Roma, le indiscrezioni

Un altro nome che è stato avanzato è quello di Antonio Conte, che si troverebbe così a poter allenare di nuovo Lukaku. Con il tecnico pugliese in panchina il bomber belga si è espresso al meglio, arrivando a vincere la classifica di capocannoniere in Serie A con l’Inter.

Per Conte sarebbe anche l’occasione per tornare ad allenare un club del nostro campionato dopo aver vinto lo Scudetto sia con la Juventus che con l’Inter. Una sfida non semplice ma sicuramente affascinante, che Conte potrebbe accogliere ed accettare per dimostrare di essere uno degli allenatori più vincenti d’Europa.