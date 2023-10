È sempre derby d’Italia | Altro sgarbo della Juve, boccone amaro per Marotta

Ancora un duello tra Inter e Juve sul mercato: i bianconeri vicini a fare un altro smacco a Marotta, dopo Bremer.

Non solo sul campo ma anche nel calciomercato l’Inter e la Juventus sono state spesso rivali e si sono contese giocatori. Nell’ultima sessione estiva è indicativo l’esempio del caso Lukaku. L’attaccante belga ha rifiutato l’ipotesi di accasarsi di nuovo dai nerazzurri, dopo la fine del prestito e il ritorno al Chelsea, a causa dell’interesse rivolto dalla Juventus che poi si è tirata indietro, non concludendo la trattativa e confermando come terminale offensivo Dusan Vlahovic.

Alla fine il bomber ha firmato per la Roma ma l’inserimento della Vecchia Signora ha avuto importanti conseguenze nel convincere Lukaku a non tornare a Milano, speranzoso di avere più spazio con Max Allegri in panchina.

Allo stesso tempo l’Inter ha ingaggiato Juan Cuadrado a parametro zero, dato che il terzino colombiano si era svincolato dai bianconeri. Un rinforzo utile per Simone Inzaghi che saprà dire la sua con il turnover tra Champions e Serie A.

Un anno fa invece lo scontro tra i due top club italiani ha avuto come protagonista il difensore centrale Bremer che alla fine ha scelto la Juventus, dopo essere esploso come leader del reparto arretrato del Torino.

La Juventus su Samardzic, possibile sgarbo all’Inter

E di recente la Juventus si è fatta avanti su Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese si sta guardando attorno dopo essere rimasto in Friuli, a causa del dietrofront al momento della firma con l’Inter.

Al momento il suo rendimento è di assoluto rispetto, l’unica nota positiva di questo inizio complicato di stagione per i friulani, che fanno fatica soprattutto in attacco. Sono suoi due dei tre goal segnati dalla compagine di Sottil fino a questo momento, tra cui spicca la pregevole percussione con cui ha scartato e perforato la difesa del Napoli.

La Juventus punta su Samardzic per rinforzare il centrocampo

La Juventus aspetta intanto di capire come evolverà la situazione relativa a Paul Pogba, il quale rischia una pesante squalifica a causa di una presunta positività al test dell’anti-doping.

I bianconeri stanno già cercando di correre ai ripari e hanno individuato in Samardzic il profilo giusto per poter sostituire degnamente il centrocampista francese, che ha visto poco il campo nell’ultimo anno e non ha confermato in questa seconda esperienza italiana le prestazioni importanti di anni fa.