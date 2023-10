Juve, un altro colpo di scena | Dal voltafaccia di Giuntoli al drastico cambiamento

Cambio repentino in vista per la Juventus: Cristiano Giuntoli ha spiazzato i tifosi con la sua sorprendente decisione.

Dopo aver contribuito con le sue intuizioni a costruire il Napoli che è tornato a vincere dopo 33 anni lo Scudetto, Cristiano Giuntoli è diventato quest’estate il nuovo direttore sportivo della Juventus. Un inizio non semplice per lui, in una società che ha dovuto fronteggiare una sentenza Uefa che ha escluso il club dalle competizioni europee, con conseguenti ripercussioni di carattere economico e poca liquidità da poter utilizzare per il mercato.

La bravura di Giuntoli si è mostrata soprattutto nel rinnovare alcuni contratti spinosi, da quello di Adrien Rabiot fino alla ‘vicenda Paul Pogba’, adesso nell’occhio del ciclone per la presunta positività al test dell’anti-doping, con il rischio di una lunga squalifica per lui.

Riuscire a confermare in larga parte la stessa rosa della scorsa stagione è stata un’operazione degna di nota. Il parco giocatori della Juventus è di assoluto livello in Italia e i minori impegni rispetto alle rivali possono agevolare nella corsa per la vittoria del campionato.

Un altro capitolo da prendere in considerazione riguarda la gestione dei giovani talenti della cantera bianconera, alcuni dei quali sono stati mandati in prestito, tra cui Soulè, e altri che si stanno facendo le ossa in Lega Pro con l’Under 23.

Iling in partenza, la Juventus punta su un nome esperto

Un promettente che ha ben impressionato nelle ultime gare dello scorso campionato è l’esterno di centrocampo Iling Junior, nel mirino di alcuni club della Premier League. In caso di partenza Giuntoli ha intenzione di puntare tutto su Domenico Berardi, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Si tratterebbe di un cambio di filosofia, visto che al posto di un talento di assoluta prospettiva la società bianconera deciderebbe di investire e ingaggiare su un quasi trentenne, con esperienza internazionale ancora da verificare, nonostante la conquista dell’Europeo con la Nazionale italiana.

Berardi, un giocatore da tanti anni nel mirino della Juventus

Anche in questo inizio di stagione Domenico Berardi si è preso sulle spalle il Sassuolo, che nell’ultima settimana ha battuto due big del campionato come la Juventus a Reggio Emilia e l’Inter a San Siro, con la rete decisiva segnata proprio dall’attaccante italiano.

Giunto al giro di boa della carriera, Berardi meriterebbe di fare un salto in un top club, con la possibilità di giocare anche nella prossima Champions League. Vedremo se dopo tanti tentativi la Juventus riuscirà finalmente a portarlo a casa, tentando un assalto già nel mercato di gennaio.