Papu Gomez ha trovato una squadra: atterrato in queste ore | Visite mediche e firma sul contratto

Il Campione del Mondo con la maglia dell’Argentina, dopo l’esperienza al Siviglia, trova una nuova squadra e firma il contratto.

Nell’ultima stagione calcistica, nonostante non abbia giocato tantissimo, ha vinto due trofei molto importanti. Prima è diventato Campione del Mondo con la maglia della Nazionale argentina, poi ha alzato al cielo l’Europa League con la maglia del solito Siviglia.

Dopo essere stato Capitano e bandiera della meravigliosa Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, Alejandro Gomez, detto El Papu, litiga pesantemente a fine 2020 proprio con il suo allenatore e ad inizio 2021 è costretto ad andare via da Bergamo.

Sceglie la Spagna ed il Siviglia e, in due stagioni e mezzo, disputa, tra tutte le competizioni, 84 partite mettendo a segno dieci reti. La sua esperienza con il club andaluso, però, dopo la conquista dell’Europa League, si chiude al termine della sessione estiva di calciomercato e, ormai in rotta con l’allenatore ed il club, Gomez ottiene la rescissione consensuale del contratto.

Questo lo rende libero e appetibile per tanti club in giro per l’Europa. A 35 anni, molto probabilmente, non sarà più quello decisivo e tecnicamente delizioso di Bergamo, ma può ancora dire la sua anche se magari impiegato part-time.

Gomez, ecco la sua nuova squadra

Il fantasista argentino ha in mente l’Italia, paese dove si è trovato meglio nella sua carriera e dove ha vissuto e giocato, tra Catania e Atalanta, per ben nove stagioni e mezzo. Per il suo probabile terzo ritorno in Italia si parla di Monza, ma l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, nonostante la stima e l’amore calcistico per il Papu, smentisce categoricamente.

Le difficoltà offensive che sta incontrando il club brianzolo in questo avvio di stagione, ma soprattutto il grave infortunio occorso a Caprari (rottura del legamento crociato del ginocchio che lo terrà fuori quasi fino a fine stagione) fanno cambiare idea a Galliani che compie l’ennesimo colpo del Condor.

Gomez, l’arrivo in Italia

Il Papu Gomez, quindi, è pronto a far partire la sua nuova esperienza in Italia. Dopo Catania e Atalanta, il Monza ha deciso di accogliere il campione del Mondo. L’argentino era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Spagna con la maglia del Siviglia.

Intorno alle 13:00 di venerdì, Gomez è atterrato all’aeroporto di Linate. Nel pomeriggio ha svolto le visite mediche e poi il calciatore è arrivato a Monza e si è messo a disposizione di Mister Palladino. Da vedere se l’allenatore gli concederà qualche spezzone già dalla partita contro il Sassuolo in programma per lunedì 2 ottobre alle ore 18:30.