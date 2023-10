Manchester United: torna a disposizione di ten Hag | Reintegrato ufficialmente in rosa

In un periodo complicato, tra classifica che non sorride, risultati e calciatori indisponibili, il tecnico olandese finalmente potrà contare su un suo big.

Nonostante le buone premesse estive e l’ottimo finale di stagione nella scorsa Primavera, anche questo 2023/2024 per il Manchester United non si è aperto nel migliore dei modi. I Red Devils, ormai davvero lontani dai fasti di un tempo, ma soprattutto da quelli raggiunti nell’era Ferguson, continuano a non vedere la luce in fondo al tunnel così come avviene ormai da quasi un decennio.

L’inizio di stagione è stato negativo. Lo United si trova al nono posto in classifica con nove punti conquistati in sei partite, frutto di tre vittorie e tre sconfitte, ma soprattutto ha già nove punti di distacco dai cugini del City che, manco a dirlo, sono in testa alla classifica. A questo si aggiunge anche la sconfitta per 4-3 nell’esordio in Champions contro il Bayern Monaco.

Erik ten Hag non riesce a trovare una certa continuità di risultati, ma in questo inizio di stagione ha dovuto pagare anche i tanti infortuni che hanno decimato la rosa. Diallo, Malacia, Martinez, Reguillon, Shaw, Wan-Bissaka, ma anche i vari Mount, Varane e Amrabat che sono tornati a disposizione soltanto negli ultimi giorni.

La lista degli indisponibili, però, non finisce qui. Per motivi disciplinari, infatti, il club ha sospeso a tempo indeterminato anche Jadon Sancho e il brasiliano Antony. Il primo è stato è stato addirittura bandito dalle strutture del Manchester United dedicate alla prima squadra. La frattura creata con ten Hag non accenna a ricucirsi e l’allenatore ha deciso di adottare metodi forti contro il giocatore dopo il suo sfogo sui social.

Non può più allenarsi, la decisione di Ten Hag

Qualche tempo fa, infatti, Sancho aveva puntato il dito contro la società, accusandoli di averlo scelto come capro espiatorio di tutta la situazione negativa vissuta in questo avvio di stagione. Lo sfogo è stato prontamente eliminato, ma troppo tardi per evitare la punizione.

Il giovane inglese è stato prima messo fuori squadra a causa del suo scarso impegno durante gli allenamenti ed ora ten Hag lo ha addirittura bandito dal centro sportivo con il calciatore che non potrà allenarsi insieme ai suoi compagni e potrà continuare a svolgere le attività soltanto assieme ai ragazzi dell’Academy. Nello stesso tempo, però, il club ha deciso di reintegrare in rosa Antony.

Reintegro in rosa, il comunicato dello United

Il brasiliano, sospeso dalla Nazionale brasiliana e dallo United a causa di un’accusa di violenza mossa nei suoi confronti da parte della ex fidanzata, potrà torna ad allenarsi e ad essere disponibile per Ten Hag. Questa la dichiarazione ufficiale del club: “Da quando sono state avanzate le prime accuse a giugno, Antony ha collaborato con le indagini della polizia sia in Brasile che nel Regno Unito, e continua a farlo. In qualità di datore di lavoro di Antony, il Manchester United ha deciso che il calciatore potrà riprendere gli allenamenti a Carrington e sarà disponibile per la selezione, mentre procedono le indagini della polizia. Ciò sarà tenuto sotto controllo in attesa di ulteriori sviluppi nel caso”.

Il comunicato poi continua così: “Come club condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l’impatto che queste accuse hanno sui sopravvissuti agli abusi”.