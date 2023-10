Dal Real alla Juventus, colpo a zero euro: Giuntoli fa un mezzo miracolo

Grande acquisto per la Juventus all’orizzonte: il forte giocatore può arrivare a parametro zero e far felice Max Allegri.

Clima rasserenato in casa Juventus. I tre punti conquistati contro il Lecce all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale hanno scacciato le nubi post Sassuolo e, causa passo falso dell’Inter, avvicinato i bianconeri alla vetta, adesso potenzialmente distante solo due lunghezze. Un sospiro di sollievo per Max Allegri, chiamato a gestire un gruppo spogliatoio in grado di perdere con facilità la fiducia e che ha bisogno di avere continuità di risultati.

Se all’inizio la sentenza Uefa che aveva escluso la Vecchia Signora dalle competizioni europee era stata percepita come una doccia fredda, adesso, con la mente lucida, rappresenta un’occasione importante per concentrarsi sul campionato e provare a vincere dopo tre stagioni lo Scudetto.

Sia la società che l’allenatore sono consapevoli di essere un gradino sotto rispetto alle due milanesi e al Napoli ma i maggiori impegni delle rivali potrebbero portare a passi falsi da sfruttare al massimo per cercare di salire in vetta alla classifica.

Il gioco continua a latitare ma la compattezza della squadra potrebbe fare la differenza. Lo stato di forma delle due punte, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, è ottimale e sulle loro reti si appoggiano le speranze della tifoseria juventina.

La Juventus potrebbe piazzare un colpo a parametro zero

Per rinforzare il reparto offensivo, che ha come parco giocatori anche Kean e Milik, a segno nella sua prima da titolare proprio contro il Lecce, potrebbe arrivare un giocatore di caratura internazionale dal Real Madrid.

Si tratta di Lucas Vazquez. Cristiano Giuntoli sta cercando di imbastire la trattativa per portare la punta a Torino già a gennaio o in alternativa a parametro zero a luglio, quando il contratto scadrà e la partenza di Carlo Ancelotti, che diventerà il nuovo CT della Nazionale brasiliana, darà vita a un nuovo ciclo per i Blancos.

La Juventus e il nodo Pogba, centrocampo da reinventare

Un altro problema da risolvere riguarda Paul Pogba. Settimana prossima ci saranno le controanalisi che porteranno a un’eventuale lunga squalifica per il talento francese, con la Juventus che lo ha messo momentaneamente fuori rosa.

Sarà necessario per Allegri saper puntare sui giocatori presenti in squadra, cercando di valorizzarli al massimo, magari lanciando qualche giovane prospetto, come è successo lo scorso anno con Fagioli e Miretti.