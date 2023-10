Esonero Mourinho, decisione già presa a Roma: scelto il sostituto

La sconfitta di Genova rischia di essere fatale per José Mourinho: la Roma ha già scelto il sostituto per la panchina.

Cinque punti in sei partite, la zona Champions distante, un’involuzione in termini di gioco alquanto preoccupante, una fase difensiva assolutamente da registrare e una batosta molto pesante subita nel campo di una neopromossa. Il risveglio per la Roma è stato drammatico. Perdere per 4 a 1 contro il Genoa ha il sapore di resa per gli uomini di José Mourinho che non sono riusciti a pareggiare una sfida rimasta in equilibrio fino a dieci minuti dalla fine.

Ben sei punte in campo nell’assalto finale con ampie praterie lasciate alle ripartenze avversarie, sfruttate dalla squadra di Alberto Gilardino che ha chiuso la partita con Messias, facendo esplodere uno degli stadi più caldi della Serie A.

Mancanza di idee e di lucidità per il mister portoghese che si è andato a scusare con la sua squadra al termine della partita sotto lo spicchio dei tifosi giallorossi che hanno fischiato e poi severamente criticato la prestazione sui social.

Il mercato estivo aveva visto l’approdo a Trigoria di diversi giocatori di caratura internazionale, dalle condizioni fisiche da valutare, e con la ciliegina della torta dell’acquisto di Romelu Lukaku, che non è riuscito a segnare per la quarta gara di fila in Liguria.

Josè Mourinho a rischio esonero, ultima spiaggia contro il Frosinone

La partenza shock della Roma fa interrogare i Friedkin sul futuro della panchina. Mourinho, attualmente, resta alla guida. Se le cose dovessero andare ancora peggio, allora possibile un ribaltone già adesso. Sarà quasi decisiva la sfida di domenica sera contro il Frosinone, al momento la squadra della regione Lazio con più punti in classifica.

Uno degli avversari peggiori in questo momento delicato. I ciociari si presenteranno allo Stadio Olimpico senza niente da perdere e con l’entusiasmo a mille dopo gli ottimi risultati di questo inizio di stagione.

Antonio Conte il favorito nel caso di un cambio in panchina

Se non dovessero arrivare tre punti contro il Frosinone, l’esperienza di Josè Mourinho a Roma potrebbe arrivare all’epilogo. In caso di un esonero, il favorito per diventare il nuovo allenatore dei giallorossi è Antonio Conte.

Il mister pugliese è attualmente senza squadra, dopo la fine della sua parentesi in Premier League con il Tottenham. In cerca di nuovi stimoli, potrebbe accettare la sfida di rilanciare la Roma.