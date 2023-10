Pazza soluzione per l’attacco: Inzaghi lo ha comunicato a Marotta | Occasione gigantesca

Simone Inzaghi e la grana centravanti: il mister dell’Inter ha trovato la soluzione, con l’approvazione di Marotta

La sconfitta a San Siro subita per merito del Sassuolo ha riportato l’Inter con i piedi per terra dopo un inizio di campionato a gonfie vele, a punteggio pieno dopo le prime cinque partite e con delle prestazioni di alto livello. I neroverdi emiliani riescono da diverse stagioni a mettere in seria difficoltà le grandi della Serie A e Domenico Berardi di solito è implacabile quando gioca a Milano.

Questo passo falso non deve, quindi, rappresentare un eccessivo campanello d’allarme per i nerazzurri che sono chiamati a riscattarsi, conquistando subito i tre punti a Salerno in questo fine settimana, con i campani ancora in cerca del primo successo dopo un inizio difficile di campionato.

L’Inter ha, dalla sua, la rosa più ampia della Serie A, con il mercato estivo che ha consentito di ingaggiare seconde linee che giocherebbero titolari nella maggior parte delle squadre del nostro campionato e che sono pronti a dire la loro quando saranno chiamati in causa.

Tra turni infrasettimanali e le sei gare del girone di Champions League, ci sarà bisogno dell’apporto di tutti i giocatori della rosa per poter arrivare al giro di boa in vetta e con il pass staccato per gli Ottavi in Europa.

Simone Inzaghi, la sua idea per sostituire l’infortunato Arnautovic

C’è un reparto, però, in cui l’Inter non ha molte alternative e quello è l’attacco. Con l’infortunio subito da Arnautovic ad Empoli, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per quasi due mesi a causa di una distorsione muscolare, Simone Inzaghi si trova a dover trovare una soluzione.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono in un ottimo stato di forma ma non potranno giocare tutte le partite. In rosa c’è anche Alexis Sanchez, tornato dopo un anno in Francia al Marsiglia, ma al tramonto della sua carriera. In questo momento di emergenza Simone Inzaghi sta pensando di avanzare in attacco Mkhitaryan o Klaassen, arrivato dall’Ajax e possibile jolly e mezzapunta aggiunta.

Cambio di modulo o l’arrivo di uno svincolato, le alternative sul tavolo per l’Inter

Simone Inzaghi non se la sente di cambiare modulo, data l’alchimia tattica dei suoi interpreti titolari, e preferisce cambiare ruolo a uno o due giocatori per testare i loro movimenti in qualità di centravanti.

L’alternativa sarebbe quella di intervenire sul mercato, in cerca di uno svincolato, ma non ci sono grandi nomi da poter ingaggiare e che potrebbero dare il giusto contributo.