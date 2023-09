Sostituto Pogba: decisione presa | Arriva alla Juve da gennaio

La Juventus ha scelto il sostituto di Paul Pogba, urgente chiamata al centrocampista della Premier League: si fa già a gennaio.

Dopo pesanti critiche all’allenatore e alla squadra per la pesante sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juventus ha battuto il Lecce, fino a quel momento ancora imbattuta in Serie A, tra le mura amiche, conquistando il terzo posto in classifica a soli due punti di distanza dalle due milanesi. Una fase difensiva che è tornata a buoni livelli, a differenza di un gioco offensivo ancora fin troppo avulso.

Federico Chiesa si è preso sulle spalle l’attacco juventino, costruendo da solo la maggior parte delle occasioni pericolose prima della zampata vincente di Milik, che ha sfruttato la prima da titolare per segnare e decidere il match.

Mister Max Allegri si è detto ottimista nella conferenza stampa post partita, sicuro di avere un gruppo dotato di qualità tecniche e umane non indifferenti e che potrà dare molte soddisfazioni a una tifoseria che brama lo Scudetto.

La mancanza di competizioni europee deve essere uno stimolo per i bianconeri, agevolati dal calendario, e totalmente concentrati sul campionato, con l’obiettivo minimo di conquistare il pass per la prossima Champions League, assolutamente da raggiungere.

Paul Pogba, a breve la sentenza, la Juve corre ai ripari

C’è pure un’altra situazione, stavolta extracampo, che tiene in apprensione la Juventus e riguarda il futuro di Paul Pogba. Il 5 ottobre sono in programma le controanalisi per il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo la sfida contro l’Udinese.

Se queste nuove analisi non ribalteranno la situazione, il calciatore bianconero andrà incontro a una lunga squalifica e a quel punto la Juventus, che in via cautelare ha già sospeso il giocatore e bloccato il suo stipendio, dovrà tornare sul mercato già a gennaio per ingaggiare il suo sostituto.

La Juventus ha individuato il profilo giusto per sostituire Pogba

Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, calciatore tutt’altro che intoccabile nel nuovo Tottenham di Postecoglu che sta sorprendendo in Premier League, reduce dal pareggio nella sfida al vertice e nel sentito derby di Londra contro i cugini dell’Arsenal.

Questo l’indiziato numero uno per vestire la maglia bianconera e rinforzare il centrocampo di Max Allegri, che nel frattempo dovrà contare sugli interpreti presenti in rosa, dagli italiani Fagioli, Locatelli e Miretti fino al confermato Rabiot.