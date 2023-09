Sarri lo svela: “Offerta dal Galatasaray” | Trema la Lazio

Dichiarazione sorprendente di Maurizio Sarri: arrivata last minute un’offerta dalla Turchia, la Lazio trema.

La Lazio torna a respirare. La vittoria contro il Torino allo Stadio Olimpico dà ossigeno alla squadra del patron Claudio Lotito che sale a quota sette punti in classifica. Una partenza con il deficit per i bianco-celesti che hanno subito due brusche frenate al debutto di Serie A, sconfitti a Lecce e in casa dal Genoa, con la rosa subito criticata dalla tifoseria e con polemiche anche sul mercato estivo.

La partenza di Milinkovic Savic dopo ben otto stagioni a Formello è stata un duro colpo per tutta la piazza e Maurizio Sarri si è trovato a dover ricostruire il centrocampo senza il suo giocatore più talentuoso e con nuovi interpreti che dovevano entrare nel meccanismo di gioco del tecnico toscano.

La vittoria di Napoli ha sorpreso tutti, con un Luis Alberto in stato di grazia e un Kamada che ha dimostrato di avere colpi da grande giocatore, come ad esempio nell’occasione della rete che ha deciso la partita.

Il debutto in Champions è stato condito dalla rete all’ultimo istante di Provedel e i due passi falsi in campionato contro la Juventus e il Monza sono stati superati dalla vittoria di poche sere fa, con una prestazione molto convincente.

Maurizio Sarri svela un retroscena su Vecino

A sbloccare nel secondo tempo una gara fino a quel momento molto equilibrata è stato il centrocampista uruguaiano Vecino, il quale è stato a un passo dal trasferimento al Galatasaray in estate, come ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Dazn il mister Maurizio Sarri.

Queste le sue parole: “Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato in Italia era già chiuso quindi non è stato preso neanche in considerazione. Lui mi ha chiamato, gli ho detto che non c’era alcuna possibilità. E lui ‘Va bene mister, ciao ciao’”.

Vecino, contenimento e qualità nel centrocampo laziale

Vecino insieme a Cataldi resta imprescindibile nella costruzione di gioco della Lazio, con molti giocatori prontati all’attacco e che non sempre sono dediti a una buona fase difensiva.

Vecino è quel tipo di giocatore in grado, con l’esperienza acquisita, di alternare contenimento e qualità, riuscendo a bloccare spesso sul nascere le folate degli avversari e allo stesso tempo a rendersi pericoloso inserendo negli spazi e spesso andando a segno.