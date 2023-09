Esonero in Serie A. occhio a Davide Nicola | Domenica possibile ribaltone

Davide Nicola potrebbe tornare ad allenare in Serie A, un allenatore è a rischio esonero

Dopo quanto è successo ad Empoli adesso la panchina di Paulo Sousa è davvero traballante. Una sconfitta inaspettata contro il fanalino di coda che aveva perso tutte e cinque le prime partite iniziali condanna la Salernitana al penultimo posto in classifica con soli tre punti conquistati in sei gare di campionato e zero vittorie all’attivo, con ben 10 reti incassate.

Numeri che inchiodano l’allenatore che aveva preso in gestione il club campano a metà della scorsa stagione e aveva concluso la passata Serie A in crescendo, con un filotto importante di risultati positivi e una squadra che giocava a memoria, in grado di stoppare anche il Napoli poi campione d’Italia allo Stadio Armando Maradona.

Al Castellani invece, oltre alla sconfitta, ha colpito l’evanescenza dell’attacco e la scarsa mole di gioco proposta, contro un diretto concorrente per la salvezza, e con il solo Cabral che ha meritato la sufficienza per un atteggiamento positivo e propositivo.

Il calendario ha visto la Salernitana affrontare tra le mura amiche il neopromosso Frosinone, un Udinese ben lontana dai suoi tempi migliori e domenica scorsa l’Empoli, tre gare in cui ci si aspettava un rendimento ben diverso.

Paulo Sousa a rischio esonero, torna Davide Nicola?

Adesso Paulo Sousa si gioca il tutto per tutto sabato sera alle ore 20.45 allo Stadio Arechi contro l’Inter. Il peggior avversario possibile in un momento così delicato. La capolista, reduce dalla prima sconfitta stagionale, inflitta ai nerazzurri dal Sassuolo, vuole riscattarsi ma potrebbe fare turnover in vista dell’impegno della prossima settimana in Champions League.

Per i campani, in caso di un’altra sconfitta, ci potrebbe essere un cambio in panchina, con il possibile ritorno di Davide Nicola, protagonista di una miracolosa salvezza due stagioni fa ed esonerato proprio per fare posto a Sousa.

L’insoddisfazione della piazza e l’ipotesi Leonardo Semplici

I tifosi, che stanno preparando una maxi coreografia per sabato sera, hanno fischiato squadra e allenatore e, sui social, chiedono a gran voce investimenti ulteriori da parte di Iervolino dopo un mercato estivo che non ha rinforzato la rosa.

Se non dovesse accettare Nicola il nome più accreditato per sostituire il tecnico ex Juventus sarebbe Leonardo Semplici, che ha già assaporato la Serie A con la Spal e il Cagliari e che sarebbe così chiamato a un’altra missione salvezza.