Serie A: “Non prenderemo nessuno”, parola dell’amministratore delegato | Mercato chiuso

Niente acquisti tra i calciatori svincolati. Il dirigente di una squadra di Serie A è stato chiaro e ha chiuso il mercato in entrata.

Nelle ultime due settimane si è cominciato a far sul serio. Dopo la pausa per le Nazionali di inizio settembre, infatti, sono ricominciati i campionati nazionali, ma soprattutto sono cominciate le coppe Europee. In questa settimana, inoltre, in Spagna, Olanda e Italia si è disputato anche un turno infrasettimanale dei rispettivi campionati.

Tanti impegni ravvicinati soprattutto per le squadre che disputano le coppe Europee. E, quindi, le nostre Inter, Milan, Napoli, Lazio, Atalanta, Roma e Fiorentina si sono ritrovate a disputare quattro partite in poco più di dieci giorni. Molti dei calciatori di queste rose, inoltre, erano stati impegnati con un doppio impegni ravvicinato anche con le loro Nazionali.

I ritmi sono serratissimi e, così, ecco i primi infortuni muscolari e traumatici della stagione. Infortuni che privano gli allenatori di calciatori importanti per la propria rosa, ma soprattutto che limitano le scelte di alternanza. Tegole più o meno pesanti si sono abbattute su alcune squadre della nostra Serie A.

Caprari del Monza e Dodò della Fiorentina sono stati i più sfortunati e saranno fermi a lungo per infortuni seri e traumatici, ma hanno patito problemi muscolari nelle ultime partite anche Arnautovic, Posch, Lucumì, Krunic, Scamacca, Doig, Candreva, Buongiorno e Djuric.

Niente svincolati, l’ad è stato chiaro

Marko Arnautovic si è infortunato ad Empoli nello scorso turno di campionato poco dopo essere entrato in campo. L’attaccante austriaco ha subito una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Problema che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa un paio di mesi.

Il rientro è previsto tra fine novembre ed inizio dicembre e qualcuno aveva pensato che l’Inter, che ora ha a disposizione soltanto tre attaccanti di ruolo, potesse ricorrere al mercato degli svincolati per dare un’alternativa in più a Simone Inzaghi. Voce smentita categoricamente dall’ad nerazzurro, Beppe Marotta.

Le parole dell’amministratore delegato

Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’infortunio di Marko Arnautovic e prima del match di campionato tra Inter e Sassuolo.

Queste le sue parole sull’infortunio dell’austriaco e su un possibile nuovo arrivo in quel ruolo: “Infortunio Arnautovic? Non prenderemo nessuno, speriamo che l’infortunio sia breve. Inzaghi è bravo a trovare alternative in caso di emergenza, perché comunque 3 attaccanti ci sono. La squadra può sopperire a questa defezione”.