Tegola per Luis Enrique: starà fuori per quattro mesi | Necessaria l’operazione

Si allunga la lista degli indisponibili in casa Paris Saint Germain. Il tecnico spagnolo perde un suo calciatore per parecchio tempo.

Un inizio di stagione complicato dopo la rivoluzione estiva, ma una squadra che pian piano sta cominciando ad assomigliare a quella pensata dal suo allenatore. Il Paris Saint Germain, in estate, ha deciso di cambiare rotta. Via le prime donne, a parte la stella assoluta Mbappè, via i calciatori di nome, ma che ormai hanno poco da dire e soprattutto poco da dare.

Sergio Ramos, Verratti, Neymar, Messi, Wijnaldum, Draxler. Tutti ceduti o non rinnovati in un colpo solo. Anche in panchina la scelta è stata netta ed il cambiamento radicale. Basta esperimenti o progetti a breve termine, dentro Luis Enrique e fiducia al tecnico catalano per un progetto più fresco e più giovane che possa portare finalmente il Psg a lottare in Champions League con le big d’Europa.

L’inizio di stagione, come detto, è stato complicato. Due pareggi deludenti nelle prime giornate e poi la sconfitta casalinga, di due settimane fa, contro il Nizza. C’era aria di crisi in casa parigina, ma gli ultimi due match casalinghi hanno ridato fiducia e consapevolezza, ma soprattutto la certezza che il nuovo Psg ha ampissimi margini di miglioramento.

Sei gol e due vittorie in due partite tra l’esordio in Champions contro il Borussia Dortmund e il classico di Francia contro il Marsiglia. Il Paris Saint Germain ha ripreso a marciare, ma soprattutto si comincia a intravedere la mano di Luis Enrique e di quella che potrà essere la sua squadra.

Paris Saint Germain, nota stonata infortuni

In campionato il Psg è terzo con undici punti conquistati in sei partite. La vetta, al momento occupata dal Brest, dista solo due punti, ma siamo abbastanza certi che tra poche partite sarà di nuovo roba parigina. L’unico campanello d’allarme attuale è relativo agli infortuni.

Marcos Asensio, Kimpembe, Nuno Mendes, ma soprattutto Kylian Mbappè. Il fenomeno francese è uscito dopo poco più di mezzora nella sfida contro il Marsiglia per un problema muscolare. Luis Enrique ha tranquillizzato tutti parlando di un problema di poco conto, ma per qualche partita sarà costretto a fare a meno del suo numero sette.

Paris Saint Germain, tegola per un calciatore

Discorso diverso da fare invece per Nuno Mendes. Il terzino portoghese si era fatto male in estate durante il precampionato e la società aveva scelto una cura conservativa per lui. Ora è arrivata la notizia che cambia tutto e che costringerà Luis Enrique a fare a meno di lui per altri quattro mesi.

Come riporta Fabrizio Romano, sul suo canale Twitter, infatti: “Nuno Mendes sarà fuori per i prossimi quattro mesi. Il dipartimento medico del PSG ha deciso di sottoporlo ad un intervento chirurgico in Finlandia, dopo nuovi esami medici e un nuovo studio approfondito della sua situazione”.