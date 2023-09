Nuova avventura per Gennaro Gattuso: riparte da qui | Ufficialità a breve

Dopo essere stato vicino al Lione, l’ex tecnico di Milan e Napoli riparte da un’altra panchina prestigiosa. Si rimette in gioco.

Se ti chiami Gennaro Ivan Gattuso e sei abituato a conquistare tutto con le unghie e con i denti, hai sempre dovuto faticare e correre più degli altri per raggiungere i risultati e hai sempre messo sacrificio e spirito di dedizione al primo posto dei tuoi valori nel calcio e nella vita, sai benissimo che nessuno ti regala niente.

Senza dubbio questo può essere un po’ il succo della sua straordinaria carriera da calciatore, in cui Rino ha raggiunto risultati inimmaginabili per uno con la sua non eccellente tecnica di base, ma lo ha fatto meritandosi tutto, dal primo all’ultimo trofeo conquistato. Purtroppo per lui, però, non lo è ancora riguardo la sua carriera da allenatore.

I sacrifici, gli schiaffi presi, i bocconi amari che ha dovuto mangiare sono stati tanti, ma ancora non sono stati ripagati del tutto. Sion, Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan, Napoli Valencia, ma anche le avventure mai realmente cominciate con Fiorentina e Tottenham. Gattuso non ha mai scelto la via più facile e si è trovato sempre a fare i conti con società sull’orlo del fallimento o Presidenti particolari che si sentivano al di sopra di tutto.

L’ultima esperienza al Valencia, un po’ come anche quella al Napoli, è terminata male e l’ex Campione del Mondo del 2006 ne è uscito con le ossa rotte. Tanto da dichiarare di sentirsi stanco e di aver bisogno di una pausa di riflessione e di una vacanza. Da gennaio a settembre, però, le cose possono cambiare.

Gattuso, dopo l’ipotesi Lione ecco il nuovo club

Così, dopo essere stato molto vicino al Lione che poi gli ha preferito Fabio Grosso, altro italiano e Campione del Mondo 2006, ecco arrivare la chiamata di un altro top club francese e squadra dalla storia importante, forse ancor più prestigiosa del Lione: l’Olympique Marsiglia.

I biancazzurri, in piena crisi tecnica e societaria dopo l’addio di Marcelino, hanno puntato tutto sull’ex centrocampista del Milan, attualmente libero sul mercato dopo l’avventura al Valencia. L’allenatore 45enne è atteso nelle prossime ore in Francia per la firma e il primo allenamento: firmerà un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione.

Gattuso, ecco il suo staff nella nuova avventura

I vertici del club francese hanno virato con decisione sull’italiano dopo il no di Galtier, il nome preferito nelle prime fasi. Nello suo staff tecnico Gennaro Gattuso, come rivela Footmercato, avrà diversi dei suoi fedelissimi: Gigi Riccio, suo storico vice, sarà il suo secondo, mentre Bruno Dominici e Dino Tenderini ricopriranno il ruolo di preparatori atletici. Roberto Perrone è stato scelto come preparatore dei portieri, Marco Sangermani invece sarà il match-analyst.

Con l’aiuto dello staff l’allenatore calabrese dovrà risollevare le sorti del Marsiglia, reduce dal pesante ko di Parigi di domenica col Psg (4-0) e ottavo in classifica con nove punti in sei gare, l’eliminazione ai playoff di Champions League ad agosto ed il pareggio nell’esordio in Europa League contro l’Ajax.