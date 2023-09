Napoli, dichiarazioni forti contro la società: “Valutiamo azioni legali” | Sale la pressione

Periodo davvero complicato in casa partenopea. Non solo i risultati in campo, ma anche le vicende esterne preoccupano l’ambiente.

Sono passati appena quattro mesi dalla festa per il terzo storico scudetto, dal trionfo, da un ambiente che era in estasi per sensazioni che non si vivevano più da 33 anni. Al momento, però, sembra davvero passata un’eternità. Di quel trionfo, di quei mesi, di quella splendida squadra non c’è più nulla, o almeno così sembra.

Via Spalletti, via Giuntoli, via il solo Kim della squadra titolare della passata stagione. Eppure, tanto è bastato per rompere un giocattolo che funzionava a meraviglia e che ha fatto entusiasmare, non solo tutta Italia, ma anche tutti gli appassionati di calcio nel Mondo.

Rudi Garcia non sembra essere in grado di bissare i successi di Spalletti e purtroppo al momento non sembra nemmeno avere il giusto carisma per tenere insieme ed unito uno spogliatoio che sembrava essere una cosa sola con ambiente e allenatore. A deludere non sono solo i risultati in campo.

Negli ultimi due match, infatti, ci sono state anche le reazioni di Kvaratskhelia e Osimhen nei confronti del tecnico francese che hanno fatto parecchio discutere. Reazioni stizzite, nervose e palesi di malcontento circa le sostituzioni arrivate in un momento in cui la squadra stava pareggiando ed attaccando per cercare la vittoria (Kvara a Genova, Osimhen a Bologna).

Napoli, ecco l’ultimo caso

Il rigore sbagliato a Bologna, la reazione nei confronti di Rudi Garcia dopo la sostituzione, il caso legato ad un rinnovo che tarda ad arrivare. Victor Osimhen in estate è rimasto a Napoli, ma ora sta vivendo un momento alquanto difficile. E, siccome non può che piovere sul bagnato, ecco scoppiare un vero e proprio terremoto che è destinato a far diventare l’ambiente Napoli ancora più una polveriera.

Nella giornata di ieri l’account ufficiale TikTok del Napoli ha pubblicato un video riguardante il rigore sbagliato da Victor Osimhen nel corso di Bologna-Napoli. Un video un po’ irrisorio che poi è stato cancellato dopo un po’. Tanto è bastato però per scatenare le reazioni del calciatore, ma soprattutto del suo agente.

Il caso, il tweet e le reazioni

Sempre ieri sera, infatti, Roberto Calenda, procuratore del bomber nigeriano, ha pubblicato un tweet per commentare l’accaduto. Queste le parole, abbastanza pesanti, dell’agente del calciatore: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Osimhen”.

Insomma, un vero e proprio giallo, reso ancor più intrigante dalla reazione dello stesso Victor Osimhen che, anche se non a parole, ha voluto dire la sua riguardo la questione e lo ha fatto con un gesto sui social. L’attaccante ha cancellato la quasi totalità delle foto del suo profilo Instagram che lo ritraevano con la maglia del Napoli. Un messaggio che che nell’epoca dei social vale più di mille parole.