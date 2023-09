Terrore Newcastle: offerta super in Serie A | 40 milioni di euro e se ne va

Un altro giocatore della Serie A vicino al Newcastle, dopo Tonali ecco chi potrebbe trasferirsi al club inglese

Dopo aver militato alcune stagioni in Championship, la seconda divisione del calcio inglese, il Newcastle ha cambiato proprietà, la quale ha investito parecchi milioni per rendere competitiva la rosa e consentire il ritorno in Premier League e non solo, l’approdo alla Champions League dopo un campionato ad altissimi livelli. Il club inglese ha esordito proprio in Italia nel primo impegno europeo.

La trasferta a San Siro contro il Milan ha mostrato una squadra rocciosa che è riuscito a strappare un pari, rischiando nel finale anche di uscire con i tre punti dal terreno di gioco, nonostante la supremazia territoriale dei rossoneri che hanno sprecato diverse occasioni da rete.

Un club ambizioso e ulteriormente rinforzato dalla sessione estiva di mercato, con diversi importanti acquisti, come quello di Sandro Tonali, arrivato proprio dal Milan, per una cifra complessiva dell’affare che ha superato i 70 milioni di euro.

Un’offerta irrinunciabile sia per la società rossonera che per il giocatore, cresciuto sin dalle giovanili a Milanello, ma stimolato da questa nuova avventura, con cui dovrà dimostrare di essere un centrocampista di livello sfidando grandi campioni.

Dragusin vicino al Newcastle, la ricca offerta degli inglesi al Genoa

Un altro giocatore in forza in Serie A potrebbe essere acquistato dal Newcastle. Si tratta del difensore del Genoa Radu Dragusin. Nei giorni precedenti il suo procuratore Florin Manea aveva parlato di un forte interesse per il suo assistito da parte di diversi club inglesi, adesso escono allo scoperto i nomi delle squadre candidate ad acquistarne il cartellino.

Secondo quanto scrive NewcastleWorld.com, i Magpies starebbero preparando un’offerta da ben 40 milioni da presentare al Genoa già a gennaio, battendo così la concorrenza di Tottenham e Crystal Palace.

Per il Genoa una grande plusvalenza, le cifre

Se la trattativa si dovesse veramente realizzare, per i rossoblù si concretizzerebbe una grande plusvalenza. Lo scorso inverno, infatti, dopo averlo tesserato in prestito nei sei mesi precedenti, il Genoa ha riscattato il difensore titolare della nazionale romena dalla Juventus per 5,5 milioni di euro più una serie di bonus da quasi 2 milioni.

Oltre trenta milioni di differenza che potrebbero essere investite, in parte, sul mercato di riparazione nel caso in cui la classifica non sia soddisfacente, per consentire al mister Alberto Gilardino di centrare la salvezza senza troppi rischi.