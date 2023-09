Addio a gennaio: terremoto a Napoli | Dall’amore all’odio

I tifosi del Napoli sono molto preoccupati, il proprio fuoriclasse potrebbe andarsene già a gennaio

Settimana infuocata a Napoli. La vittoria in Portogallo contro il Braga nel debutto nel girone di Champions League è stato solo un raggio di sole in giorni di assoluta tempesta. Gli ultimi tre impegni in campionato hanno visto la squadra campione d’Italia raccogliere solo due punti, con delle prestazioni al di sotto delle aspettative.

L’attacco è meno incisivo e la difesa si fa perforare con facilità, con solo due partite su sei che sono state concluse a rete inviolate per il portiere Meret. L’assenza di Kim si fa sentire e l’infortunio subito da Juan Jesus potrebbe costringere la dirigenza a dover ricorrere a uno svincolato sul mercato.

Ripetersi dopo un campionato dominato e la conquista dello Scudetto non era affatto scontato e questo era stato messo in preventivo da tutto l’ambiente, nonostante l’entusiasmo che non è mai mancato da parte della calda tifoseria partenopea.

Da un lato il senso di appagamento da parte di una rosa in larga parte confermata, dall’altra il malumore quando i risultati hanno iniziato a non arrivare, come è stato testimoniato dagli sfoghi in panchina di alcuni giocatori sia a Genova che a Bologna.

Victor Osihmen e la società, il rapporto è ai minimi storici

Victor Osimhen è uno di questi. Stizzito al momento della sostituzione, ha aspramente criticato le scelte tecniche dell’allenatore Rudi Garcia, che sembra non avere in pugno la situazione. A peggiorare le cose è stato un video che la società ha pubblicato su TikTok in cui derideva il bomber nigeriano.

L’attaccante si è molto arrabbiato ed ha preteso subito la rimozione, fatto che è prontamente avvenuto. La Gazzetta dello Sport fa sapere che la dirigenza ha ribadito che non c’era la volontà di ferire il giocatore e ha minimizzato l’accaduto.

Osihmen su tutte le furie, potrebbe lasciare il Napoli

Non è dello stesso avviso Osihmen, il quale tramite il proprio procuratore, ha minacciato un’azione legale contro il club. Adesso il rinnovo di contratto pare utopia dato che i rapporti tra le parti si sono freddati all’improvviso.

C’è chi è convinto che il capocannoniere della scorsa Serie A si stia comportando così per andarsene da Napoli, fatto che potrebbe accadere già a gennaio, nonostante la scadenza del proprio contratto prevista per giugno 2025.