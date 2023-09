De Laurentiis shock: telefonata all’allenatore | Il dopo Garcia è deciso

La panchina di Rudi Garcia è a rischio e De Laurentiis ha già pronto il sostituto, ecco di chi si tratta

Situazione delicata a Napoli. Negli ultimi giorni il clima è molto teso, lo spogliatoio diviso e contro il tecnico Rudi Garcia che sembra non avere in pugno la gestione del gruppo squadra. Due leader e fuoriclasse come Kvara e Osihmen non sono riusciti a trattenere il proprio dissenso e la propria frustrazione al momento delle loro sostituzioni in un momento delicato delle partite in questione.

Sia a Genova che a Bologna i centravanti hanno abbandonato il terreno di gioco quando il Napoli si trovava a dover cercare nel finale la rete della vittoria, nel primo caso dopo una rimonta e nel secondo dopo aver sprecato diverse occasioni, tra cui un calcio di rigore.

La vittoria in Portogallo contro il Braga all’esordio in Champions League, pur arrivata con una goffa autorete, sembrava aver disteso gli animi di un ambiente caldo che è tornato subito a rumoreggiare dopo la partita dello scorso fine settimana.

Confermarsi dopo una stagione incredibile, condita dalla riconquista dello Scudetto e con un calcio spumeggiante che ha impressionato tutta Europa, è un compito molto complicato e Aurelio De Laurentiis è consapevole di questo.

Un Napoli allo sbando, la situazione preoccupa

Il presidente partenopeo ha dato subito fiducia al nuovo tecnico, nonostante uno score non soddisfacente, ma i malumori stanno aumentando di giorno in giorno e questo comporta dover correre ai ripari e nel caso prendere la drastica decisione di trovare un sostituto.

Il gioco è nettamente calato rispetto alla scorsa stagione, malgrado siano stati confermati quasi totalmente gli interpreti che hanno conquistato lo Scudetto dominando il campionato di Serie A.

Garcia ai ferri corti, un altro francese al suo posto

Nel caso di un esonero, torna a farsi avanti l’ipotesi di Christophe Galtier. L’allenatore francese che era nei piani del club azzurro la scorsa estate dopo l’addio a Spalletti ora sarebbe clamorosamente di nuovo nelle idee di Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, infatti, il numero uno azzurro avrebbe riallacciato i contatti con l’ex allenatore del Paris Saint Germain, una telefonata esplorativa in vista di quello che attenderà il Napoli nelle prossime settimane. Garcia sa di giocarsi molto nelle prossime partite e di rischiare di far saltare la propria panchina.