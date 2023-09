Milan, retroscena di mercato: “Preferisco la Champions League” | Respinta l’offerta dall’Arabia

Dichiarazioni importanti da parte di un tesserato della squadra rossonera che spiega perché non prenderebbe in considerazioni offerte saudite.

Il Milan è ancora convalescente o è clinicamente guarito? Questo il dilemma che ci si porta dietro dopo gli schiaffoni presi poco più di una settimana fa nel derby di Milano da parte della squadra di Stefano Pioli e che la sfida del turno infrasettimanale di campionato in casa del Cagliari proverà a svelare.

I rossoneri, infatti, hanno reagito bene dal punto di vista del gioco nella sfida di Champions League di una settimana fa contro il Newcastle e dal punto di vista del risultato in quella di campionato casalinga contro il Verona. In entrambi i casi, però, non si è ancora visto il Milan vincente e convincente delle prime tre giornate di questa stagione.

Contro gli inglesi si è visto un buon Milan, ma è mancata la zampata vincente ed è arrivato un pareggio che non ha convinto e non può far felice nessuno. Contro gli scaligeri, al contrario, il Diavolo ha segnato subito ed ha portato i tre punti a casa, ma non ha convinto sul piano della fluidità del gioco e della manovra.

In entrambe le sfide casalinghe, inoltre, Stefano Pioli ha dovuto cominciare a fare i conti con le prime noie muscolari ed infortuni occorsi ad alcuni suoi giocatori. A Cagliari, come detto, i rossoneri dovranno cercare di vincere e convincere, spazzando via gli ultimi dubbi su quanto possa ancora pesare il derby nella testa e nelle gambe dei calciatori. Lo dovranno fare con una formazione che sarà modificata dall’esigenza di un turnover ragionato ed intelligente.

L’intervista al fuoriclasse del Milan

La notizia che sta rimbalzando nelle ultime ore è che dovrebbe cominciare inizialmente dalla panchina e quindi restare a riposo proprio Rafael Leao, il calciatore più forte, più discusso e più importante tra tutti quelli a disposizione di Pioli. Leao è stato decisivo anche contro il Verona e nell’ultima intervista ha toccato diversi argomenti che riguardano il Milan.

Il portoghese ha parlato in un’intervista a GQ Portugal, soffermandosi sulla scorsa stagione e sui prossimi obiettivi suoi e del Milan. Queste la sua risposta sulla domanda posta sul suo futuro in rossonero: “Non si può dire mai, ma sono in un club che mi ha accolto molto bene, ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei, sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan”.

Champions e Arabia Saudita, le parole del calciatore

Leao ha poi parlato del sogno Champions: “Credo che il club sia sulla strada giusta, siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l’obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo”.

Queste le sue parole, infine, sull’Arabia Saudita: “Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. In questi giorni il denaro ha parlato più forte, ma per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni, per esempio”.