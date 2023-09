Serie A, pessima notizia per i fantallenatori: lesione del crociato | Stagione terminata

Ancora un grave infortunio nel nostro campionato. Un altro protagonista delle ultime stagioni deve alzare bandiera bianca.

La stagione di calcio per le squadre del nostro campionato, ma anche degli altri campionati europei, comincia ad entrare decisamente nel vivo. Dopo la sosta per le Nazionali di inizio settembre, infatti, sono ricominciate le Coppe Europee e in questa settimana è anche in programma il turno infrasettimanale di Serie A e Serie B.

Prima della prossima sosta di metà ottobre, quindi, si contano sette partite in 21 giorni per le nostre squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League, ma anche cinque match per quelle squadre che non hanno l’impegno europeo.

Dopo una settimana di questi primi ravvicinati incontri, purtroppo, si inizia già a fare la conta degli infortuni muscolari e traumatici che stanno cominciando a tartassare i club della nostra Serie A. Un problema per gli allenatori del nostro campionato, soprattutto per quelli che non possono disporre di rose particolarmente ampie.

Questi continui infortuni, però, sono un problema anche per i fantallenatori. Il Fantacalcio è ormai diventato un gioco popolarissimo, quasi di massa tra gli italiani, un gioco che appassiona grandi e piccini, tantissimi gruppi di amici che si sfidano a colpi di intuizioni su questo o quel giocatore che in stagione potrebbe fare più gol e/o più assist. Gli infortuni sono un problema serio anche per coloro che non possono contare, almeno fino ad un certo periodo della stagione, sul mercato di riparazione per sostituire i calciatori comprati durante l’asta iniziale.

Infortuni, ecco gli ultimi e i più gravi

Soltanto durante l’ultima giornata di campionato, la quarta, sono ben cinque gli infortuni più o meno gravi che rischiano di lasciare allenatori e fantallenatori senza elementi importanti per gran parte della stagione. L’ultimo weekend è stato fatale per Arnautovic dell’Inter, Krunic del Milan, Posch del Bologna, ma soprattutto per Dodò della Fiorentina e Caprari del Monza.

Soprattutto gli ultimi due hanno subito infortuni gravissimi che potrebbero mettere a repentaglio la loro stagione da qui alla fine. Il brasiliano della Fiorentina ha subito la lesione del crociato, mentre per l’italiano del Monza l’infortunio sembra essere ancor più grave.

Infortunio gravissimo, ecco il comunicato

Tegola pesante in casa Monza, quindi, dove c’è la rottura del crociato per Gianluca Caprari. L’attaccante era stato sostituito due giornate fa contro il Lecce a causa di un problema al ginocchio, conseguenza di uno scontro di gioco. Caprari aveva lasciato il campo zoppicando e facendo temere il peggio. Sensazioni che sono state confermate dagli esami strumentali.

C’è quindi la rottura del crociato. Questo il comunicato del Monza: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore”. I tempi sono quelli soliti, ovvero uno stop di 6-7 mesi: la sua stagione è compromessa, proverà a tornare solo per le ultime gare di campionato.