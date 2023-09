Clamoroso Real Madrid, dopo Ancelotti già scelto il futuro: arriva dal “passato”

Il Real Madrid ha individuato l’erede di Carlo Ancelotti, il prossimo anno in panchina un ex Blancos

Nessun allenatore vorrebbe trovarsi a dover sostituire Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha conquistato una Liga, una Supercoppa spagnola e una Champions League da quando si è seduto tre stagioni fa sulla panchina dei Blancos, dimostrando anche ai più scettici di essere tra i tecnici più vincenti e capaci del panorama internazionale, amato dai campioni per il suo essere affabile e il suo saper gestire al meglio il gruppo spogliatoio.

Seconda esperienza con il club madrileno e in entrambe le occasioni è riuscito a vincere il principale trofeo internazionale, come era capitato nel 2004 con il Milan, battendo nella finale tutta italiana una sua ex squadra, la Juventus.

Il contratto con il Real scade a giugno quando Ancelotti firmerà per la Nazionale brasiliana, cercando di conquistare la Copa America, prevista proprio per il 2024, ma soprattutto i prossimi Mondiali, sfruttando un parco giocatori di tutto rispetto.

Una nuova sfida che non spaventa affatto il tecnico italiano che ha fatto bene ovunque. Per i madrileni adesso è necessario trovare un degno sostituto per continuare a competere ai massimi livelli sia a livello nazionale che internazionale.

Il Real pesca in casa il sostituto di Carlo Ancelotti

Dalla Spagna sono certi. A guidare il Real Madrid la prossima stagione sarà Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen. Per la sua prima esperienza da allenatore sta ottenendo davvero degli ottimi risultati, con la sua squadra che è arrivata a un passo dalla finale della scorsa Europa League e che ha iniziato molto bene la nuova Bundesliga.

Il classe 1981 campione del mondo con la Spagna nel 2010, ha preso il club tedesco in zona retrocessione e l’ha portato fino al sesto posto. Quattro vittorie e un pareggio, nello scontro diretto contro il Bayer Monaco, nei primi cinque turni di questo nuovo campionato.

Calcio propositivo e innovativo, Alonso è il profilo giusto

Perez non è affatto preoccupato della poca esperienza del suo futuro allenatore. Lo preme un profilo che conosca l’ambiente e che sappia proporre un calcio frizzante ed offensivo, sfruttando anche i grandi campioni di cui il Real dispone nel reparto avanzato.

Da calciatore ha vinto una Liga nel 2011/12 e una Champions League nel 2013/14 proprio con Ancelotti in panchina. Si tratterebbe quindi di un passaggio di testimone formale tra i due.