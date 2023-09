Ultimo sforzo De Laurentiis: colpo a parametro zero | Serve assolutamente

Aurelio De Laurentiis è costretto a un intervento ulteriore sul mercato, ecco in quale ruolo e i possibili nomi

Momento molto delicato per il Napoli. Alta tensione tra l’allenatore Rudi Garcia e alcuni giocatori chiave della rosa partenopea. A Genova era stato Kvara, a Bologna Osihmen. I due centravanti e fuoriclasse hanno criticato le sostituzioni, non concordando le scelte tecniche del loro mister, in quanto avvenute a pochi minuti dalla fine e sul risultato di pareggio, con la squadra che stava spingendo per portare a casa in extremis i tre punti che mancano da tre gare in campionato.

Solo due punti, con una sconfitta casalinga subita per conto della Lazio e due pareggi in trasferta su due campi tosti ma in cui il Napoli era chiamato a imporre il proprio gioco e conquistare la vittoria.

La tifoseria inizia a manifestare i primi segnali di dissenso per i risultati a cui non era abituata da tempo. Anche a livello di gioco sembra esserci un notevole passo indietro rispetto agli schemi propositivi e alle tante occasioni che il Napoli creava con Spalletti in panchina.

Bissare uno Scudetto che mancava da ben 33 anni è un’impresa davvero difficile e trasmettere ai giocatori la voglia di vincere di nuovo, ponendo fine a un giustificabile senso di appagamento, è quello che è chiamato a fare il tecnico francese.

Juan Jesus è infortunato, la dirigenza cerca un sostituto

Il Napoli si trova a dover fronteggiare un altro problema. L’infortunio subito da Juan Jesus comporta la necessità di intervenire di nuovo sul mercato per offrire a Garcia un’alternativa nel ruolo di centrale, dato l’ambientamento lento di Natan.

Quest’ultimo è chiamato a sostituire il perno della passata stagione, il giapponese Kim, passato in Bundesliga al Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria stabilita al momento della firma un anno fa, prima dell’esplosione con i partenopei.

Due profili al vaglio ma non al top fisicamente

La dirigenza partenopea sta valutando alcuni profili, da Sokratis Papastathopoulos a Jérôme Boateng, giocatori di caratura internazionale e di esperienza ma che non giocano ad alti livelli da tempo e non al top dal punto di vista fisico.

Per loro sarebbe necessario quindi un periodo per ritornare al massimo delle condizioni e garantire prestazioni sufficienti. Il mercato degli svincolati non offre grandi occasioni per quanto riguarda il reparto arretrato e l’altra alternativa sarebbe quella di cambiare modulo o di abbassare qualche centrocampista.