Calciomercato, c’è un top player che si è svincolato | Occasione clamorosa, potrebbe arrivare in Serie A

L’Inter potrebbe puntare su un calciatore svincolato che fino a tre anni fa era considerato uno dei più forti al mondo.

L’inter in queste prime cinque partite del campionato, è sembrata davvero la macchina perfetta. Come ha dichiarato Marotta in una delle sue ultime interviste, bisogna dare atto ad Inzaghi, che la stessa dirigenza mette sulla graticola fino a meno un anno fa, di aver saputo gestire le critiche e reggere il timone in un momento, quello di aprile dello scorso anno, in cui la squadra sembrava davvero sul punto di crollare.

E invece a partire da Aprile, l’Inter ha iniziato a giocare in modo più convinto, aggressivo e non si è più fermata. Alla ripresa del campionato, si è vista fin dal primo minuto la stessa squadra che ha messo paura al Manchester City.

E forse non è un caso che Pep Guardiola ci ha tenuto nuovamente ad elogiare i nerazzurri dopo aver vinto il derby. La squadra di Inzaghi sembra quasi giocare a memoria. Non siamo più di fronte al calcio iper codificato di Conte, Inzaghi lascia i calciatori molto più liberi, ma i movimenti tra difesa e centrocampo stanno rasentando la perfezione.

Molti meriti sono naturalmente anche di Marotta e Ausilio, che, con poche risorse a disposizione, sono riusciti nel miracolo di migliorare ancora di più la squadra rispetto allo scorso anno.

Inter, Arnautovic out: fuori per almeno un mese e mezzo

Adesso però, è arrivata la grana Arnautovic: il giocatore acquistato per sostituire Dzeko si è fatto male e starà fuori per un mese e mezzo. Al suo posto c’è Sanchez, ritornato in fondo per questo all’Inter, come giocatore in grado di entrare dalla panchina e cambiare la partita. Ma la verità è che la fragilità fisica di entrambi è nota da tempo.

E da quanto accaduto questa estate in Spagna potrebbe arrivare un incredibile occasione di mercato, in grado di convincere Marotta che forse va aggiunto un ultimo tassello per la conquista del campionato. Eden Hazard era infatti ormai un separato in casa del Real Madrid.

Hazard, nessuna squadra lo vuole più: e se Marotta facesse un azzardo?

Comprato da Perez tre anni fa quando sembrava davvero essere il trequartista più forte del mondo, la sua parabola discendente è stata immediata e disastrosa. Di qui la decisione del Real di svincolarlo.

Per quanto possa sembrare incredibile, il belga non ha ancora una squadra, nessuno sembra più disposto a puntare su di lui. E se fosse disposto a rinunciare alle cifre faraoniche che ha preso tra Chelsea e Real Madrid, l’Inter potrebbe anche tentare questo azzardo. nella speranza naturalmente di rivedere quei lampi da fuoriclasse che hanno portato Perez a spendere 150 milioni per lui per tre anni fa.