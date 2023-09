Fuori rosa: Gasperini lo caccia dall’Atalanta | Addio a gennaio

Altro esubero in casa Atalanta, da poco arrivato a Bergamo e già sul mercato, partenza a gennaio?

Una settimana davvero positiva per l’Atalanta che, dopo la sconfitta in extremis contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, ha debuttato con una vittoria agile in Europa League in un girone dove è chiamata a concludere al primo posto dato il valore medio basso delle avversarie. Dopo questo primo match in una competizione in cui i bergamaschi proveranno ad arrivare più avanti possibile, serviva una risposta anche in campionato.

Questa è arrivata domenica con il 2 a 0 rifilato al Cagliari tra le mura amiche. I sardi, guidati da Claudio Ranieri, non sono mai stati in partita se non nel finale dove hanno rischiato di riaprire il match con la traversa colpita da Oristano.

Ancora zero reti dopo cinque partite e il mister romano che si è detto preoccupato nel post gara in conferenza stampa. Per Gasperini invece la soddisfazione per una prestazione convincente e la sensazione di trovarsi in un momento di entusiasmo dettato anche dal buon inizio europeo.

Il tecnico al timone da quasi dieci anni del club lombardo si è sempre contraddistinto per scelte chiare e per non guardare in faccia nessuno, provocando anche l’allontanamento di giocatori che erano fino a poco prima imprescindibili come il Papu Gomez e Ilicic.

L’Atalanta, ciclo nuovo e stesse ambizioni

Sorprende la sua capacità di dare vita a nuovi cicli senza abbassare il livello tecnico e le ambizioni della società. Sono ormai cinque anni che l’Atalanta è una delle protagoniste delle competizioni europee e non ha intenzione di abdicare.

Il settore giovanile continua a formare giocatori che poi si dimostrano adatti alla prima squadra e sul mercato sono individuati profili interessanti e di prospettiva che spesso finiscono per imporsi come titolari. Ma non è il caso di un acquisto dell’ultima sessione estiva.

Bakker non si è integrato, parte già a gennaio?

Stiamo parlando di Mitchel Bakker, ingaggiato dal Bayern Leverkusen dove aveva impressionato la scorsa stagione, raggiungendo la semifinale di Europa League e giocando da titolare il doppio scontro con la Roma.

Il giocatore olandese non ha ancora esordito, anche a causa delle ottime prestazioni sulla fascia arretrata di Ruggeri. Un investimento di circa 10 milioni che potrebbe risultare vano, con la possibilità di metterlo sul mercato già a gennaio date le esclusioni per scelte tecniche da parte di Gasp.