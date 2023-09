Roma, un top player a prezzo di saldo: Friedkin potrebbe farlo davvero | Cosa sta succedendo

La Roma potrebbe cogliere un’occasione di mercato incredibile: c’è un talento che una squadra di Premier League è costretta a cedere a prezzo di saldo.

Quali sono le ambizioni della famiglia Friedkin? Vogliono davvero riportare la Roma al successo? Questa è un po’ la domanda che si fanno tutti i tifosi giallorossi alla fine di ogni sessione di calciomercato.

La Roma infatti continua ad investire pochissimo nell’acquisto di nuovi calciatori, costringendo Tiago Pinto a delle vere e proprie acrobazie di mercato per riuscire a dare a Mourinho una rosa all’altezza delle sue aspettative. Una situazione che sta innervosendo sempre di più l’ambiente, convinti che sia iniziato un processo di ridimensionamento della squadra che li porterà gradualmente sempre più lontani dai grandi obiettivi.

In realtà, questa è una lettura un po superficiale della gestione che la famiglia Friedkin sta facendo del club. Il magnate americano ha ereditato una situazione debitoria molto importante, e questo è il motivo per cui il club ha pochissimi fondi per il calciomercato.

Bisogna però anche considerare che ogni qualvolta si è presentata l’occasione di prendere un giocatore importante a parametro, come Dybala e Lukaku, Friedkin non si è mai tirato indietro, proponendo anche stipendi molto alti ai calciatori. La sensazione, a dispetto della delusione dei tifosi, è che l’imprenditore del mondo del cinema voglia rimettere i conti del club a posto in pochi anni con una cura molto “pesante”, ma che abbia anche il desiderio di rendere la Roma davvero competitiva.

Dalla Premier League potrebbe arrivare per la Roma un’occasione imperdibile

E chissà che i tifosi non possano ricevere un inaspettato regalo già nel calciomercato di Gennaio. In Premier League si è infatti creata una situazione molto simile a quella che ha condotto Lukaku tra le braccia di Mourinho. Jadon Sancho, esterno del Manchester United è ormai un separato in casa.

A causa dei dissidi con Ten Hag e la dirigenza, gli è stato persino impedito di allenarsi con la prima squadra. Sancho era stato preso dal Borussia Dortmund per 100 milioni di euro, e sembrava in quel momento poter diventare l’esterno più forte del mondo.

Ecco perché Sancho potrebbe essere alla portata dei Friedkin

La sua storia con i Red Devils si è però consumata in fretta. Si tratta di un calciatore con un cartellino inaccessibile alla Roma, ma per la squadra di Ten hag è ormai un peso di cui liberarsi. Ecco perché una proposta di prestito da parte della Roma, potrebbe non essere respinta.

E Friedkin potrebbe piazzare un colpo che, insieme a quello di Lukaku, potrebbe davvero galvanizzare l’intero ambiente.