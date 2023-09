Real Madrid, Ancelotti via prima della fine della stagione? Perez riflette | C’è già il sostituto

Il Real Madrid ha già in mente il sostituto di Ancelotti secondo alcuni, e non è detto che il cambio di panchina debba avvenire a fine anno.

L’inizio di campionato della Liga non permette ancora di capire se il Barcellona riuscirà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Anche il Real Madrid infatti è partito molto bene in queste prime sei giornata, totalizzando cinque vittorie e una sconfitta, e accodandosi a una solo punto di distanza dal Barca.

Per i blancos poi un altro importante banco di prova sarà la Champions League. La tremenda sconfitta subita contro il Manchester City di Pep Guardiola fa ancora male, e quest’anno il Real punta a riscattarsi.

Questo nonostante sia passato solo un anno e mezzo da quando hanno alzato la Champions con Ancelotti. Ma d’altronde per la squadra di Madrid questa è ormai diventata ordinaria amministrazione. Da un po ‘di tempo oltretutto alcuni rumors raccontano di un rapporto tra Ancelotti e Perez che sembra essersi fatto più difficile.

Da un lato, il presidente delle merengues è rimasto profondamente deluso dalla scorsa stagione, in cui il Real non è mai stato davvero competitivo con il barca in campionato, e in Europa, dove la disfatta è stata pesante. Nulla di davvero importante considerato che il futuro di Ancelotti è già scritto lontano dalla Spagna.

Perez potrebbe già aver trovato il sostituto di Ancelotti

Da un po ‘di tempo sappiamo infatti che sarà il prossimo allenatore del Brasile, e che Perez dovrà invece sfruttare quest’anno per trovare un sostituto. ma non è detto che questo cambio in panchina non avvenga prima.

Ancelotti, come ha dichiarato Fabrizio Romano alla Bobo Tv, avrebbe preferito avere un altro attaccante in rosa che però non è mai arrivato, dovendosi dunque accontentare del solo Joselu. Il Presidente del Real non può invece permettersi un’altra stagione opaca come quella scorsa. E potrebbe già avere trovato il sostituto dell’allenatore italiano. E si tratta di un giocatore che ha militato da protagonista nel Real Madrid.

Ecco a chi pensano i blancos per il dopo-Ancelotti

Stiamo parlando di Xabi Alonso, uno tra i registi più talentuosi e geniali degli ultimi decenni, che dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore. Alonso ha stravolto il Leverkusen dotandolo di un gioco chiaro e definitivo, e creando una nuova energia attorno alla squadra. Non è un caso se il loro avvio di campionato in Bundesliga è stato folgorante. Sembra essere lui per esempio il nome giusto per il Rea.

E se il Real mostrasse troppe difficoltà di qui a Gennaio, non è detto che il cambio in panchina non possa avvenire prima.