“Si, rinnoviamo il contratto”: sorpresa in casa Inter | Firma in arrivo

Dopo l’ottimo inizio di campionato, il giocatore dell’Inter è a un passo dal rinnovo, sta arrivando la firma

Con la vittoria ad Empoli, l’Inter è attualmente a punteggio pieno in Serie A. Un percorso netto quello dei nerazzurri in campionato, dove l’obiettivo dello Scudetto e della conquista della seconda stella è stato imposto a Simone Inzaghi dalla società dopo un mercato estivo grazie al quale la rosa è stata rinforzata in tutti i reparti. Merito degli investimenti della famiglia Zhang e delle intuizioni di Beppe Marotta.

Il dirigente sportivo dei nerazzurri è intervenuto su vari temi ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, a partire proprio dall’obiettivo stagionale: “La realtà dice che siamo alla ricerca della seconda stella. Allo stesso tempo però – prosegue Marotta – le competizioni europee dobbiamo guardarle con ottimismo. Per poco l’anno scorso non avveravamo il sogno. Dobbiamo dare il meglio e provare a raggiungere il massimo“.

Passo falso al debutto in Champions League: “Diamo atto alla Real Sociedad di essere molto forte, soprattutto in casa è molto aggressiva e ha tecnica. La reazione e l’aver agguantato il risultato sono fattori positivi. Questo è l’aspetto da esaltare“.

L’ultimo impegno di campionato ha provocato l’infortunio ad Arnautovic e Marotta nega un nuovo intervento per trovare un sostituto: “Si va avanti con questo organico, si era inserito bene e dispiace per questo stop,sono convinto che Inzaghi troverà il giusto rimedio“.

Marotta annuncia il rinnovo di Dimarco, le sue parole

Ha deciso la sfida di Empoli con una pregevole rete dalla distanza e Beppe Marotta annuncia che la società sta cercando di definire gli accordi per arrivare al rinnovo di contratto. Stiamo parlando dell’esterno Federico Dimarco.

Queste le dichiarazioni di Marotta sul forte giocatore italiano: “Sono molto contento per lui, rappresenta un grande senso di appartenenza e siamo orgogliosi di questo. Ci vedremo con il nostro ds Ausilio e vorrei si parlasse di prolungamento più che di rinnovo perché significa che si trova la quadra su valori come l’appartenenza“.

Beppe Marotta dice la sua sul mercato arabo

Sulla minaccia del mercato arabo, Marotta sostiene: “Gli effetti di questo scenario dobbiamo ancora valutarli bene. Per il momento abbiamo perso in competitività perché gli arabi hanno preso giocatori che non erano in prepensionamento”.

C’è però un rischio da non sottovalutare: “Il rischio grosso è che ci si impoverisca, anche a livello economico per la vendita dei nostri diritti tv. Bisogna mettere dei limiti ai trasferimenti per tutelare il patrimonio tecnico“.