“Non capisce un ca**o di calcio”: scandalo Beppe Marotta | Se lo fa scappare in diretta

Beppe Marotta è stato duramente criticato da un ex calciatore e adesso opinionista, ecco le sue parole

L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato, con quattro convincenti vittorie su altrettante gare, in attesa del debutto in Champions League previsto sul campo degli spagnoli della Real Sociedad, un impegno tosto ma che i nerazzurri sono chiamati ad affrontare al meglio, consapevoli delle proprie qualità e di essere vice campioni d’Europa.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da un derby dominato e vinto per 5 a 1, con la quinta vittoria di fila contro il Milan nel 2023 e la fiducia al massimo. Tanto entusiasmo da parte dei tifosi che sognano di conquistare la seconda stella.

Un mercato che ha visto degli innesti importanti e funzionali al progetto, con gli addii dolorosi di Brozovic e Lukaku che sono stati rimpiazzati da Daniele Frattesi e Marcus Thuram, entrambi grandi protagonisti sabato scorso e subito ben integrati nel gruppo e negli schemi del loro allenatore.

Soprattutto l’attaccante francese ha impressionato nel suo rendimento e nella capacità di dialogare con Lautaro Martinez, già capocannoniere della Serie A e molto utile anche per la costruzione del gioco quando non riesce a segnare.

Beppe Marotta duramente criticato da Antonio Cassano

Se il mercato nerazzurro è stato lodato da molti e ripagato da questi primi risultati positivi, non tutti sono a favore delle capacità da direttore sportivo di Beppe Marotta. Infatti, nel consueto appuntamento della Bobo TV, Antonio Cassano ha criticato con toni pesanti il dirigente che ha avuto ai tempi della Sampdoria.

Queste le sue dichiarazioni: “Ogni giorno viene fuori un ‘miracolo clamoroso di Marotta’. Io conosco Marotta e lui non conosce i giocatori, lui di calcio non capisce una m*****a. Però, siccome lui è un buonissimo addetto stampa dei giornalisti, che li gestisce come vuole lui, un direttore di un giornale importante viene fuori con Marotta che è il numero uno“.

Le dure affermazioni di Cassano, come sempre senza peli sulla lingua

Infine, Antonio Cassano ha concluso: “Onana lui non lo conosceva! I giocatori che prende all’Inter lui non li conosce! Ovviamente però lui è bravo e ne viene fuori“.

Come sempre fin troppo diretto nelle sue affermazioni, l’ex fantasista di Roma e Real Madrid, continua a essere una voce fuori dal coro quando si tratta di commentare le partite e i protagonisti del nostro campionato.