Ibra torna al Milan? Lo svedese: “L’ho già detto al mister, sono pronto”

La risposta di Ibrahimovic ai giornalisti durante il suo ritorno a Milanello sembra non lasciare dubbi:”L’ho detto al mister, sto bene”.

Scopriremo stasera, dopo la partita contro il Newcastle, se la squadra di Pioli è riuscita a superare psicologicamente l’incredibile disfatta subita per 5 a 1 contro l’Inter. Il mondo del calcio purtroppo è così, e si può passare da un momento all’altro in uno spogliatoio dall’euforia alla depressione più profonda.

L’inizio di campionato del Milan era stato infatti molto più che incoraggiante. Molti dei nuovi acquisti, Reijnders e Loftus Cheek su tutti, si sono integrati perfettamente nel sistema tattico di Pioli.

Il Milan aveva iniziato a giocare in modo molto più convincente dello scorso anno (Anche se bisogna ricordare che la squadra di Pioli aveva comunque raggiunto una semifinale di Champions nonostante la crisi tattica). Insomma, come aveva detto Lele Adani, in suo commento alla Bobo Tv sulle prime giornate dei rossoneri, sembrava proprio che “Il Milan avesse già vinto”.

Adani in quel momento intendeva sia il fatto che i nuovi acquisti si stanno già rivelando funzionali, giustificando così ampiamente la cessione record di Tonali al Newcastle, ma anche che Pioli sembra aver finalmente trovato un abito tattico convincente.

Il ritorno di Ibra a Milanello

Una notizia non da poco dopo i problemi dello scorso anno che lo avevano costretto a cambiare modulo e giocare un calcio più reattivo, molto diverso da quello con cui i rossoneri avevano vinto lo scudetto.

La manita subita dall’Inter ha messo in discussione tutto, creando un pessimismo nell’ambiente che forse solo i derby sanno portare come estrema conseguenza. Ed è per questo che a Milanello è arrivato un ospite d’eccezione. Nei giorni scorsi infatti Ibrahimovic è andato a fare visita ai suoi ex compagni di squadra.

Ibra, ecco cosa ha detto a Pioli: “Sto bene e sono pronto”

Un segnale forte per spronarli a reagire e a dimenticare il passato. D’altronde, Ibra è ancora molto rispettato dai calciatori, come dimostra il post di Leao, che ha commentato il suo arrivo con un emoticon da “soldato sull’attenti”.

Chiaro segno di come lo svedese abbia sempre portato rispetto e disciplina, e non può essere un caso che Leao sia esploso dopo il suo arrivo, mostrando molta più personalità. Rivedremo dunque anche Ibra in campo nonostante il ritiro. Scherzando con i giornalisti, lo svedese ha risposto: “Sono venuto qua a Milanello e sono andato subito dal mister per dirgli che sono pronto a giocare, ma invece non ero nella lista anche se mi sento bene e in forma”.