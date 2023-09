Buona notizia per Inzaghi: “Sono interessato al rinnovo” | Tifosi felicissimi

Dopo i rinnovi di Bastoni, Calhanoglu, Acerbi e De Vrij, la società nerazzurra può sorridere per un altro accordo vicino.

Una stagione partita veramente alla grande con quattro vittorie su quattro in campionato, ben tredici gol realizzati e soltanto uno subito, il primo posto in solitaria ed una sensazione di forza, sicurezza e consapevolezza davvero travolgenti.

L’Inter, che ha appena umiliato il Milan per 5-1 nel quinto derby consecutivo vinto in questo 2023 ed è prima in classifica in solitaria, quest’anno sembra davvero essere una squadra completa, forte in tutti i reparti, solida, ma soprattutto sicura di sé, senza quelle amnesie che, in alcuni momenti delle ultime due stagioni, hanno compromesso la strada verso la seconda stella.

E, oltre a cercare di confermarsi in Europa, l’obiettivo nerazzurro della stagione è proprio quello di riconquistare lo Scudetto e apporre sulla maglia quella tanto sognata ed agognata seconda stella. Difficilmente, almeno per quanto visto fin qui in Serie A, i nerazzurri si faranno sfuggire questo traguardo.

Artefice di questo collettivo che assomiglia più ad un’armata invincibile è proprio quel Simone Inzaghi che, soltanto pochi mesi fa, sembrava avere i mesi contati e destinato a lasciare la panchina dell’Inter in estate. L’altro grande artefice si chiama Beppe Marotta che, insieme a Piero Ausilio, riesce ad allestire rose super competitive nonostante le ristrettezze economiche.

Inter, tra mancati rinnovi e accordi vicini

Eh sì, perché Marotta nelle ultime sessioni di mercato, almeno da tre anni a questa parte, è riuscito davvero a fare le cosiddette nozze con i fichi secchi. Ha ceduto a tanto e comprato a poco, in diversi casi addirittura a zero, e ha ridotto il monte ingaggi, mantenendo il grado di competitività della rosa sempre molto alto, anzi, spesso anche migliorandolo.

E, di fronte ad uno Skriniar ed un Perisic che vanno via a zero, ecco De Vrij e Acerbi che sposano per un altro anno il progetto Inter, ma soprattutto Bastoni e Calhanoglu che lo fanno per più anni e firmano nonostante la possibilità di andare a guadagnare di più altrove.

Inter, la volontà di rinnovare di un big

Un altro che ha sempre e da sempre tanta voglia di Inter è Lautaro Martinez. Ormai diventato simbolo, capitano e vero top player della squadra, Il Toro già in passato ha rifiutato offerte importanti, giurando amore eterno alla Beneamata. Ora, il suo contratto scade nel giugno 2026, ma la volontà di rinnovarlo c’è già.

Ed è lui stesso che, intervenuto a Sky Sport, lo ammette candidamente: “Sono disponibile a prolungare il mio contratto. Se ne parlerà con la società, ma all’Inter mi trovo molto bene. Sono interessato a firmare un nuovo contratto qui all’Inter”.