“Abbiamo inserito una clausola”: lo scherzetto del Tottenham a Kane | Allarme rosso Bayern

Il Tottenham ha piazzato una clausola inaspettata al momento della cessione di Kane al Bayern Monaco

A 30 anni ha deciso di fare un ulteriore salto di carriera e di salutare la squadra dove ha militato sin dal settore giovanile, diventandone il miglior cannoniere della storia con ben 280 goal segnati in 435 partite. Si sono separate con il consenso di entrambe le parti in causa le strade che legavano Harry Kane e il Tottenham, club di Premier League in cui il bomber inglese ha espresso tutto il suo talento.

Punta centrale dell’Inghilterra che due estati fa si è giocata la conquista dell’Europeo, arrendendosi solo ai calci di rigore contro l’Italia, Harry Kane sa come segnare e diventare letale in area di rigore e lo sarà anche nella sua nuova squadra.

Il giocatore si è trasferito al Bayern Monaco durante la sessione di mercato di quest’estate con una trattativa conclusa con un costo di circa 100 milioni di sterline e adesso il club bavarese può contare su un centravanti di spessore.

Non solo l’attacco, i tedeschi hanno sistemato anche la difesa con l’acquisto del forte centrale giapponese Kim, tra gli assoluti protagonisti dello scudetto conquistato dal Napoli di Luciano Spalletti. Due innesti che consentono al Bayern di poter competere anche in Champions.

Kane al Bayern, il Tottenham fa uno scherzetto nel contratto

Tornando a Kane è emersa una nuova clausola sancita al momento della sua firma con il Bayern Monaco. L’amministratore delegato del Tottenham Daniel Levy ha confermato che il club ha incluso una clausola di riacquisto nel trasferimento di Harry Kane al Bayern Monaco.

Questo potrebbe consentire alla punta britannica la possibilità di concludere la propria carriera di nuovo con gli Spurs, conclusa questa nuova esperienza in Germania. I tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte.

Il Bayern tra Champions e Bundesliga, si punta alla vittoria

Le ambizioni del Bayern Monaco continuano ad essere molto alte. Dopo la conquista della Bundesliga all’ultimo minuto lo scorso maggio, nella stagione appena iniziata il club tedesco cercherà di confermarsi al dominio del proprio campionato ma non solo.

L’obiettivo è quello di migliorare i quarti di finale della trascorsa Champions League, quando il Bayern si è arreso al Manchester City di Pep Guardiola in una doppia sfida senza storia. Una squadra in parte rinnovata e decisamente rinforzata che competerà alla vittoria della coppa europea più ambita.