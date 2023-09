Ahia Milan: nuovo infortunio per il campione | A rischio per le prossime partite

Piove sul bagnato in casa Milan. Non solo il derby perso e il pareggio in Champions: arriva anche un brutto infortunio.

Dopo un estate alquanto movimentata e per certi versi rivoluzionaria e un inizio di stagione molto incoraggiante e positivo, in casa Milan sono cominciati ad arrivare i problemi. Non solo strettamente riconducibili al campo.

Dopo le prime tre convincenti vittorie in campionato, infatti, è arrivato il derby che doveva essere un po’ la partita della verità, il match che poteva dare un indicatore più credibile sul reale valore e le ambizioni di questo nuovo Milan.

L’umiliazione subita sabato pomeriggio è stata davvero epica. Cinque gol incassati, quinto derby su cinque perso contro l’Inter in un solo anno solare e una sensazione di fragilità difensiva ed emotiva che ha lasciato molti dubbi e perplessità. Davvero una brutta batosta che è stata resa ancora più complicata dalle critiche circa le dichiarazioni di Pioli nel post match.

Il rischio, in questi casi, è sempre quello relativo agli strascichi, soprattutto psicologici, che certe umiliazioni possono lasciare. L’esordio stagionale in Champions League e la sfida contro il Newcastle, quindi, arrivava proprio a pennello in tal senso ed il Milan aveva subito la possibilità di dimostrare che quello contro l’Inter fosse stato soltanto un brutto incidente di percorso.

Milan, amaro in bocca per il risultato e gli infortuni

Contro Sandro Tonali & Co. i rossoneri hanno giocato un’ottima gara, hanno dominato l’avversario, soprattutto nel primo tempo, ma non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni create. Ne è uscito uno 0-0 che lascia molti più rimpianti e amarezze che certezze e sorrisi e la consapevolezza di aver perso una grande occasione, soprattutto in ottica qualificazione agli ottavi e andamento del girone.

Oltre al risultato che non può accontentare Pioli e i suoi, la gara contro gli inglesi ha anche fatto pagare dazio al Milan anche sul fronte infortuni. Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, infatti, hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco anzitempo per problemi fisici.

Milan, ecco le condizioni del campione

In casa rossonera è subito suonato un campanello d’allarme. Ma, se per l’inglese nel post match si è subito capito che si è trattato soltanto di crampi e quindi si è potuto tirare un grosso sospiro di sollievo, a preoccupare seriamente, in un primo momento, erano le condizioni del portierone francese che ha già subito diversi gravi infortuni da quando gioca al Milan.

L’esito dei primi accertamenti a cui si è sottoposto Maignain nelle ultime ore hanno confermato ciò che Pioli aveva già dichiarato nelle interviste post partita. Per il francese, infatti, si tratta di un risentimento alla coscia sinistra. Niente di grave, quindi, e la speranza che il portiere rossonero possa essere a disposizione già per la prossima settimana e saltare, così, soltanto il match di sabato contro il Verona.