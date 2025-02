“Tre in 15 giorni”: Conte non si nasconde e ammette tutto ma i social non perdonano

Il lieve calo del Napoli prosegue come dimostra il pari dell’Olimpico nel big match contro la Lazio. La posizione di Conte spiazza i tifosi

Il Napoli non riesce più a vincere. In questo mese di febbraio gli azzurri hanno smarrito la via dei tre punti avendo collezionato ben tre pareggi consecutivi: due in altrettante trasferte nella Capitale contro Lazio e Roma, il terzo in casa contro l’Udinese.

Antonio Conte proprio in occasione del match contro i biancocelesti è stato costretto, di fatto, a cambiare modulo a causa degli infortuni di giocatori chiave come Olivera, Spinazzola e dulcis in fundo di David Neres.

Proprio l’indisponibilità dell’attaccante brasiliano ha spinto il tecnico salentino a stravolgere l’assetto tattico della squadra, scesa in campo nel match contro la squadra di Baroni con un assai poco collaudato 3-5-2.

Nel complesso il Napoli ha tenuto il campo discretamente e ad uscire indenne da un match difficile e molto temuto alla vigilia. Il 2-2 finale forse va un po’ stretto ai padroni di casa che nel complesso hanno costruito di più, ma la capolista non ha comunque sfigurato.

Napoli, i tifosi si spaccano: maxi polemica sui social

Nel dopo partita i social sono stati presi d’assalto da migliaia di tifosi azzurri che hanno commentato il risultato dell’Olimpico. Ne è emersa una certa divisione in due gruppi ben distinti: da una parte soddisfatti e ottimisti, dall’altra pessimisti e critici.

Della seconda schiera fanno parte coloro i quali non risparmiano qualche appunto a società e allenatore: sotto accusa un mercato di gennaio che avrebbe indebolito la rosa e alcuni cambi decisi dall’allenatore non proprio convincenti.

Napoli, Conte replica alle critiche: parole molto pesanti

Nella consueta conferenza stampa del dopo partita Conte ha difeso a spada tratta sia la squadra che le sue mosse tattiche: “Con tutto il bene questa classifica è straordinaria per quanto stiamo facendo. Poi qualcuno potrà pensarla diversamente. Andiamo avanti a testa alta con l’obiettivo di uscire sempre con la maglia sudata“.

Il tecnico azzurro è un fiume in piena: “Qui all’Olimpico abbiamo lasciato quattro punti ma questo pareggio contro la Lazio ha un peso specifico maggiore. Perdere punti per la seconda volta così, nel giro di quindici giorni, lascia l’amaro in bocca“. Ma evidentemente questo Napoli non può fare di più.