Milan, terribile INCIDENTE STRADALE: la sua stella non brilla più I Ridotto a pezzi, è finita

Il Milan ha avuto tanti campioni tra le sue file ma uno di questi è stato particolarmente sfortunato. Da tempo non gioca più a calcio

Quella del Milan è la storia di uno dei club più vincenti e titolati al mondo, che ha conosciuto un’era a dir poco trionfale dalla fine degli anni ottanta ai primi anni duemila. Sotto la presidenza di Silvio Berlusconi i rossoneri hanno dettato legge sia in Italia che in Europa.

L’ex patron e fondatore del gruppo Fininvest ha portato il Diavolo nell’empireo del calcio mondiale a suon di sensazionali acquisti e colpi di mercato ad effetto. Elencarli tutti è quasi impossibile, ma se ne possono citare due per tutti, Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic.

Due dei 4/5 centravanti più forti di tutti i tempi che hanno contribuito a fare grande il Milan insieme ovviamente ad altri autentici campioni. Di quella squadra galattica non c’è più traccia, la proprietà adesso parla americano e in questo momento quello rossonero è un club che cerca faticosamente di tornare grande.

Si diceva dei tanti grandi giocatori che hanno indossato la maglia rossonera. Ebbene ce n’è più di qualcuno che con lo scorrere inesorabile del tempo è stato dimenticato finendo sempre più lontano dalle luci dei riflettori.

Milan, finì tutto per un tragico indicente stradale: il ricordo è squassante

Uno di questi è un ex attaccante per il quale Silvio Berlusconi spese nell’estate del 1992 la cifra record di 28 miliardi di lire. Il presidente lo voleva a tutti i costi e alla fine riuscì a strappare Luigi Lentini alla concorrenza di Juventus ed Inter.

Cresciuto nel settore giovanile del Torino e affermatosi proprio in granata, Lentini sembrava destinato a una carriera da numero uno. L’allora CT della Nazionale italiana Arrigo Sacchi stravedeva per lui e lo aveva inserito tra i convocabili per i Mondiali del 1994.

Milan, una carriera distrutta: tutti i dettagli

Quello che sembrava un ineluttabile cammino verso la gloria si è trasformato però in un incubo: nella notte tra il 2 e il 3 agosto del 1993 Gigi Lentini rimase vittima di un devastante incidente stradale che quasi gli costò la vita stessa.

È lui stesso a raccontare quei drammatici istanti nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera‘: “Avevo cambiato la gomma che si era rovinata, dunque guidavo con il ruotino. Sarò andato al massimo a 120 ma quella velocità fece sì che il ruotino si riscaldasse e scoppiasse. Ho picchiato la testa e mi si sono rallentati i riflessi, ho dovuto ricominciare da zero. Quando subisci incidenti così è difficile rendersi conto di quello che ti succede. Peccato perché è successo nel momento migliore della carriera“.