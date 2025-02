SONO MESI CHE NON MI PAGA LO STIPENDIO I Ha deciso: DENUNCIA CLAUDIO LOTITO Scandalo a Formello

Un’altra bufera si abbatte sul presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron è accusato di mancato versamento di un regolare stipendio

Lo scandalo rischia di allargarsi a macchia d’olio e di avere delle conseguenze devastanti, soprattutto per la Lazio. Il presidente Claudio Lotito deve infatti fare i conti con una serie di accuse terribili che se confermate peserebbero e non poco sul futuro del club biancoceleste.

Anche se il patron laziale è un parlamentare, è stato infatti eletto senatore nelle liste di Forza Italia alle elezioni politiche del 2022, può essere accusato ed eventualmente sanzionato dalla giustizia sportiva in caso di violazione delle norme del diritto sportivo.

Secondo quanto prevedono alcuni articoli del codice di giustizia sportiva anche il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti di una società di calcio può essere punito con squalifiche molto pesanti.

Ed è proprio quello a cui rischia di andare incontro Claudio Lotito, finito in queste ultime ore sul banco degli imputati per una vicenda che già qualche settimana aveva scatenato svariate polemiche non prive però di una buona dose di ironia.

Lotito, l’attacco è violento: il patron della Lazio non risponde

In molti ricorderanno la storia dell’ormai ex falconiere Juan Bernabé, il personaggio che prima delle gare interne della Lazio entrava in campo per coordinare il volo all’interno dello Stadio Olimpico di Olimpia, l’aquila biancoceleste.

Bernabé era stato licenziato in tronco da Lotito dopo aver postato sul suo profilo Instagram le immagini, non proprio di buon gusto a dire il vero, della protesi di trapianto penieno a cui si era sottoposto in ospedale.

Lazio, la vendetta dell’ex falconiere: parole tremende

Nel corso di un’intervista concessa all’emittente radiofonica ‘Radiosei’, Juan Bernabé ha attaccato con inusitata durezza il suo ex datore di lavoro, minacciando di adire le vie legali attraverso una denuncia all’autorità giudiziaria: “Per sette mesi all’inizio del mio rapporto col club non sono stato pagato, mi sono sacrificato anche economicamente per la Lazio. Lotito non gira con la scorta per proteggersi dagli ultras, ma perché ha sfasciato tante famiglie in giro per l’Italia”. Le parole di Bernabè sono a dir poco terribili.

L’ormai ex falconiere biancoceleste è un fiume in piena: “Io dovevo guadagnare 20mila euro, questo era stato pattuito. Sapete la strategia che usa lui? Non paga per 7 mesi, e quando sa che la persona si trova con l’acqua alla gola, fa dire dal segretario generale Calveri, il suo boia, di firmare un contratto al ribasso o di fare causa”.