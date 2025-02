“ORA BASTA, MI RITIRO”: l’annuncio choc della stella italiana I “Mi hanno lasciato solo”

A quasi trentotto anni un protagonista del calcio italiano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il suo però è un addio polemico

È senza ombra di dubbio il momento più doloroso per un calciatore, quello in cui dopo tanti anni di carriera si decide di appendere, metaforicamente e non solo, gli scarpini al chiodo. Il ritiro dall’attività agonistica è l’istante più doloroso per tutti i protagonisti del pallone.

Negli ultimi anni il calcio italiano ha assistito all’addio di alcuni tra i campioni più acclamati dai tifosi, bandiere nelle rispettive squadre e fuoriclasse amati da tutti. I nomi sono a dir poco da urlo: Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo e Daniele De Rossi.

Quattro numeri uno, autentiche colonne della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 in Germania. Nel giorno del loro ritiro il calcio italiano ha perso un patrimonio inestimabile in termini di classe, talento, carisma e personalità.

Ora è arrivato invece il momento per un altro big di prendere il pallone e depositarlo in soffitta una volta per tutte. Si tratta di un campione che per tutta la sua carriera ha subito un accanimento senza precedenti da parte della sfortuna.

Annuncio shock, non se l’aspettava nessuno: parole di fuoco

Di fatto la sua ultima gara tra i professionisti risale al 2023 ma l’annuncio del definitivo addio al calcio è arrivato solo qualche giorno fa. Ed è stato un insieme di dichiarazioni nient’affatto scontate né tanto meno banali.

Lui è il più americano dei calciatori italiani, quel Giuseppe Rossi che quando aveva solo diciassette anni stregò niente di meno che Sir Alex Ferguson. Il ‘boss’ del Manchester United lo volle a tutti i costi ma nel 2007 ‘Pepito’ fece ritorno in Italia, a Parma.

L’addio al calcio è traumatico, non poteva più andare avanti

Il resto è noto a tutti gli appassionati: sei anni alla grande nel Villarreal, poi l’approdo alla Fiorentina. In viola Rossi ha vissuto forse la giornata più incredibile e folle della sua carriera quando in una storica vittoria in rimonta dei viola contro la Juventus realizzò una leggendaria tripletta. Poi il dramma dei tanti infortuni che lo hanno perseguitato, costringendolo a un lungo calviario da qualche non si è mai del tutto ripreso.

Proprio a proposito di questo, in un’intervista concessa qualche tempo fa al portale fanpage.it, Giuseppe Rossi è stato molto duro con il mondo del pallone: “Il calcio è un mondo strano che vedo un po’ finto, perché quando le cose vanno bene ti stanno tutti attorno. Poi quando hai qualche infortunio, come i miei, non ti guardano in faccia e ti lasciano solo. È un peccato“.