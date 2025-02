Clamorosa ammissione: “TUTTI A RUBACCHIARE” I Intervista infuocata: “Mettetevi tutti d’accordo”

Ancora polemiche, sempre più accese. Questa volta è un grande allenatore ad esplodere al termine di una gara che ha fatto molto discutere

Non c’è partita ormai, in Serie A e non solo, che non sia condizionata, per non dire di peggio, da almeno una decisione arbitrale controversa. E mentre dibattiti e discussioni infuriano, soprattutto sui social, direttori di quotidiani e influenti commentatori cercano soluzioni a problemi ormai atavici.

Gli errori dei fischietti avvengono ormai con una frequenza inquietante, ma ad indispettire dirigenti e allenatori sono soprattutto i mancati interventi del VAR, di quella che un tempo veniva definita impropriamente la tecnologia in campo.

In nome del famigerato protocollo, meccanismo inventato ad arte dai vertici arbitrali con il chiaro intento di boicottare l’introduzione del supporto tecnologico, il ricorso all’OFR avviene solo saltuariamente e a discrezione del ‘varista’ di turno.

Era inevitabile che un tale meccanismo perverso prima o poi saltasse in aria e ora, puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la resa dei conti. Vale a dire il momento in cui o il sistema riesce ad autoriformarsi sul serio oppure rischia seriamente di crollare una volta per tutte.

Le dichiarazioni non lasciano scampo, i tifosi sono tutti con lui

L’ultimo allenatore ad andare su tutte le furie a causa di una decisione arbitrale è stato in ordine di tempo Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è andato su tutte le furie a causa del discutibilissimo rigore assegnato al Bruges al 94′ nell’andata dei play off di Champions League.

Il penalty del definitivo 2-1 trasformato da Nilsson ha condannato la Dea ad una sconfitta che non sarà facile cancellare nel match di ritorno martedì prossimo al Gewiss Stadium. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro si è presentato in sala stampa e ha stento è riuscito a controllare la sua rabbia.

L’allenatore è una furia, non sarà facile rimontare

Gasperini si è scagliato contro la decisione dell’arbitro Meler non risparmiando accuse all’intero sistema: “Tutti ora hanno un’idea sui falli completamente diversa: i falli di mano creano polemiche ma a volte è davvero difficile. Il dramma vero sono i contatti. La stragrande maggioranza dei calciatori urla, strilla, tutti hanno l’intenzione di rubacchiare“.

Il tecnico dell’Atalanta è un fiume in piena: “La direzione attuale non so da chi sia guidata, sicuramente da pochi. Io non conosco più le regole, mettetevi tutti d’accordo, anche le tv, perché poi ci si sguazza in queste cose“.