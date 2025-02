“Non dovete neanche salutarlo: non lo merita” | Ranieri é furibondo: “Le mani in faccia”

Claudio Ranieri è andato su tutte le furie: clamorosa polemica scatenata dall’allenatore della Roma al termine del match di Europa League

Alla fine anche il britannico, elegante e sportivissimo Claudio Ranieri è andato su tutte le furie. Niente a che vedere però con il pareggio, comunque prezioso, ottenuto dalla Roma nel catino dello stadio Do Dragao contro un Porto povero tecnicamente ma combattivo fino alla fine.

L’1-1 conquistato dai giallorossi nella gara di andata dei play-off di Europa League rappresenta un buon viatico in vista del match di ritorno in programma giovedì 20 febbraio. Resta però un pizzico di rimpianto nello spogliatoio romanista.

Dopo il gol del vantaggio realizzato dal Celik allo scadere della prima frazione, nel secondo tempo Pellegrini e compagni sembravano in pieno controllo della gara fino al rocambolesco pareggio incassato sugli sviluppi di un lungo rinvio del portiere Diogo Costa.

Il pari resta una buona base di partenza in vista del ritorno all’Olimpico tra meno di una settimana. Tornando allo sfogo rabbioso di Claudio Ranieri che ha sorpreso tifosi e commentatori non è stato scatenato da fattori legati prettamente alla sfera tecnica.

Claudio Ranieri, un ciclone dopo la partita: dichiarazioni incredibili

L’allenatore testaccino per una sera ha messo da parte il suo proverbiale aplomb anglosassone scagliandosi con inaudita durezza contro l’arbitro della gara, il tedesco Tomas Stieler, reo di aver favorito con tutti i mezzi la squadra di casa.

Subito dopo la partita Ranieri, nel corso della consueta conferenza stampa con i giornalisti, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti del direttore di gara: “Non vedeva l’ora succedesse qualcosa in area per dare anche un rigore al Porto. Ha irretito i miei giocatori dando e promettendo cartellini dall’inizio“.

Ranieri ne ha per tutti, attacco durissimo all’UEFA

Il tecnico giallorosso ha poi spiegato per quale motivo a fine partita ha invitato con decisione i suoi giocatori ad abbandonare il campo in fretta e furia: “Non volevo che i ragazzi salutassero un arbitro che non meritava di essere salutato. Non è accettabile quello che si è visto in questa partita, ormai è un altro calcio“.

La furia di Ranieri coinvolge direttamente anche il designatore arbitrale dell’UEFA, una vecchia conoscenza del calcio italiano come Roberto Rosetti: “Lei è una persona integerrima, ma come fa a designare un arbitro con cui, in 22 partite, la squadra ospite al massimo ha pareggiato 8 volte“. Un quesito destinato a non avere risposta.