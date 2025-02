“Spalletti mi ha detto che se ne va”: incontro segreto negli spogliatoi e la confessione I Addio inevitabile

A metà marzo l’Italia affronterà la Germania per i quarti di Nations League. Arriva però un clamoroso retroscena su Luciano Spalletti

In questa lunga pausa dagli impegni della Nazionale Luciano Spalletti ha preso appunti. Il commissario tecnico in questi mesi ha seguito da vicino le partite di campionato per verificare la condizione fisica e il rendimento dei calciatori italiani, sia di quelli che già fanno parte del gruppo azzurro che dei potenziali nuovi innesti.

Non può non aver accolto con particolare soddisfazione, l’ex allenatore di Roma e Napoli, la crescita esponenziale di due centravanti come Mateo Retegui e Moise Kean: entrambi saranno convocati per la sfida di andata e ritorno contro la Germania in programma a metà marzo.

Il match contro i tedeschi non mette in palio solo la semifinale della Nations League, ma la collocazione in un gruppo di qualificazione ai mondiali del 2026 più abbordabile. Sono due obiettivi di vitale importanza che gli azzurri non devono farsi sfuggire.

Anche perché lo stesso Spalletti si gioca la possibilità di proseguire il suo percorso alla guida della Nazionale: solo riuscendo a centrare il pass per i prossimi mondiali l’allenatore di Certaldo avrà la certezza di restare a Coverciano.

Spalletti, l’addio è sicuro: non ci sono alternative

In caso contrario il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, non avrebbe altra scelta che cercare un nuovo commissario tecnico con il quale aprire l’ennesimo ciclo azzurro. A proposito di azzurro, a un anno e mezzo dal suo addio al Napoli emerge un clamoroso e inedito retroscena.

Com’è noto subito dopo la conquista dello scudetto, il terzo della storia del club partenopeo, Spalletti annunciò il suo addio dopo un confronto avuto con il presidente De Laurentiis. Insieme a lui lasciò anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, approdato alla Juventus nell’estate del 2023.

Spalletti, l’indizio fu esplicito: non si poteva più tornare indietro

In merito a quel momento che molti tifosi del Napoli ricordano con grande amarezza emerge la testimonianza di un noto e amatissimo interprete della musica italiana, il cantante Kekko leader dei Modà. Kekko, all’anagrafe Francesco Silvestre, pur essendo nato e cresciuto a Milano, è un acceso tifoso del Napoli.

Nel corso do una lunga intervista concessa al portale calciomercato.com ha svelato un curioso e inedito retroscena: “Eravamo in tour a Napoli, la squadra aveva già vinto lo scudetto così mi invitarono a vedere un allenamento. Andai insieme a mio padre, Spalletti mi accolse nello spogliatoio con un tappeto di fragole, ma quel giorno scoprii che sia lui che Giuntoli sarebbero andati via“.